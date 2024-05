Drei Absagen! Gislason muss für Länderspiel umplanen

Alfred Gislason muss für das letzte Testspiel vor der Olympia-Nominierung auf mehreren Positionen umplanen. Drei Spieler fallen sicher aus, während Juri Knorr ebenfalls zunächst absagen muss.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft muss zum Start in den Lehrgang gleich vier Ausfälle kompensieren. Wie der DHB am Montag bekannt gab, werden Sebastian Heymann, Jannik Kohlbacher und Nils Lichtlein definitiv ausfallen.

Unklar ist derweil der Einsatz von Juri Knorr. Der Mittelmann reist wegen eines Infekts nicht mit dem Team nach Dänemark, soll aber im Optimalfall noch vor den Spielen dazukommen.

Gislason nominiert Hanne und Witzke nach

Bundestrainer Alfred Gislason hat bereits auf die Ausfälle reagiert und zwei Spieler nachnominiert. Martin Hanne und Luca Witzke werden die frei gewordenen Plätze einnehmen.

In Kopenhagen bereitet sich das DHB-Team auf die Duelle mit Schweden vor. Dabei reist die Mannschaft am Freitag nach Südschweden, ehe es zwei Tage später in Växjö zur Wiederauflage des Spiel um Platz drei bei der EM im Januar gibt.

