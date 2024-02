Dreesen zitiert Ex-Bosse - und bittet um Applaus für Upamecano

Trotz des 0:1 in Rom glaubt Jan-Christian Dreesen noch an ein "souveränes" Weiterkommen der Bayern in der Champions League. Bei seiner Bankettrede stärkte der Vorstandsboss auch Dayot Upamecano.

"Das haben wir uns anders vorgestellt": Jan-Christian Dreesen haderte mit dem Bayern-Auftritt in Rom - bleibt aber optimistisch vor dem Rückspiel. imago images (2)