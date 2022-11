Draisaitls bemerkenswerte Serie reißt - Stützle begeistert

Für die deutschen NHL-Profis war es ein Abend mit unterschiedlichen Emotionen: Bei Leon Draisaitl riss eine bemerkenswerte Serie, Tim Stützle dagegen durfte sich feiern lassen.

Für Leon Draisaitl ist in der NHL am Mittwochabend (Ortszeit) eine Serie von zuletzt elf Spielen mit mindestens einer Torbeteiligung gerissen. Beim 1:3 der Edmonton Oilers gegen die Los Angeles Kings blieb der Kölner zum erst zweiten Mal in dieser Saison ohne Treffer oder Vorlage. Für die Oilers war es bereits die achte Niederlage im 17. Spiel. Die Kings kommen derweil auf elf Saisonsiege in 19 Spielen.

Tim Stützle feierte zuvor mit den Ottawa Senators einen 4:1-Heimsieg gegen die Buffalo Sabres. Der Viersener erzielte das letzte Tor selbst - mit einem Schuss ins leere gegnerische Tor 41 Sekunden vor der Schlusssirene - und bereitete den Treffer zum 2:1 vor. Stützle, der zu den auffälligsten Senators-Profis auf dem Eis gehörte, steht damit bei 17 Scorerpunkten nach 16 Spielen.

Nach zuvor sieben Niederlagen war es der zweite Sieg aus den vergangenen drei Spielen für die Senators. Die Sabres um JJ Peterka konnten ihre Serie von inzwischen sieben Niederlagen am Stück dagegen erneut nicht beenden.

Lediglich Ersatz-Torhüter war Thomas Greiss beim 5:2-Sieg seiner St. Louis Blues bei den Chicago Blackhawks, bei denen Lukas Reichel nicht im Kader stand.