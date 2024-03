Draisaitl vor Duell mit Stützle: "Es macht Spaß, ihm zuzuschauen"

Der 36. Saisontreffer, trotzdem mit den Edmonton Oilers 3:6 verloren. Nach der Niederlage bei den Toronto Maple Leafs stellte sich Deutschlands Superstar Leon Draisaitl in der Umkleide noch kurz den Fragen des kicker.

Aus Toronto berichtet Frank Linkesch

3:6 bei den Toronto Maple Leafs verloren: Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Spiel, Herr Draisaitl?

Wir haben in den ersten 40 Minuten zu viele Chancen hergegeben. Toronto hat es dann gut gemacht, diese Möglichkeiten genutzt. Von 0:5 zurückzukommen, ist dann natürlich schwer.

Dabei waren Sie mit Edmonton gut in die Partie gestartet.

Wenn es nach zehn Minuten 1:0 oder 2:0 für uns steht, kann sich niemand beschweren. Danach war es ein sehr uncharakteristisches Match von uns.

Was ist für Sie und die Oilers in den verbleibenden Spielen bis zu den Playoffs wichtig?

Konstanz finden und unser Spiel so gut wie möglich intakt haben, wenn es in Spiel eins der Playoffs geht. Wir müssen bereit sein, wenn es los geht. Bis dahin wollen wir weiter gewinnen, Punkte sammeln und uns das Heimrecht erspielen.

An der Trade-Deadline verstärkten sich die Oilers mit den Centern Adam Henrique und Sam Carrick aus Anaheim sowie Verteidiger Troy Stecher aus Arizona. Was geben diese Spieler dem Team?

Ein bisschen Tiefe im Kader. Sie wissen genau, wie es geht, haben viel erlebt.

An diesem Sonntag treten Sie mit den Oilers bei Tim Stützle in Ottawa an. Ist es gut, so schnell nach einer Niederlage wieder zu spielen?

Zunächst spielt Tim wieder eine sehr gute Saison, ist ein sehr talentierter Spieler. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Und es macht immer viel Spaß, gegen andere Deutsche zu spielen und zeigen zu können, dass wir Deutsche auch super Eishockeyspieler sind. Und klar, gut für uns, dass sich die Niederlage hier nicht lange setzen kann.

Sie sind Fan des 1. FC Köln: Was ist wahrscheinlicher: Der Klassenerhalt des FC oder der Stanley-Cup mit den Oilers?

Wichtiger ist für mich natürlich der Stanley-Cup. Was wahrscheinlicher ist? Das beantworte ich nicht.