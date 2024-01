Draisaitl stellt die Weichen: Oilers schlagen auch Flyers

Leon Draisaitl und Connor McDavid haben für die Fortsetzung des Höhenflugs der Edmonton Oilers gesorgt. McDavid nahm dabei die 900-Punkte-Hürde. Die NHL am Mittwochmorgen.

Weichensteller: Leon Draisaitl (Nr. 29) nach seinem Tor zum 4:2 im dritten Drittel. NHLI via Getty Images

Draisaitl und die Oilers bauten ihre Siegesserie durch ein 5:2 (1:1, 2:2, 2:0)-Erfolg gegen die Philadelphia Flyers aus. Dem Deutschen gelang beim sechsten Sieg in Serie ein Tor und eine Vorlage. Mit 19 Erfolgen nach 35 Partien haben die Oilers nach ihrem Fehlstart die Play-off-Ränge längst ins Visier genommen, liegen derzeit nur noch einen Punkt vom zweiten Wildcard-Spot im Westen entfernt.

Draisaitl traf mit seinem 18. Saisontor zum zwischenzeitlichen 4:2 (42. Minute) und assistierte beim 2:0 durch Zach Hyman (29.) zum 24. Mal in dieser Spielzeit. Herausragend war einmal mehr Superstar McDavid, der einmal traf und gleich vier Vorlagen beisteuerte. Der 26 Jahre alte Kanadier überschritt in seinem 602. Ligaspiel die 900-Punktemarke (317 Tore und 586 Assists). Nur Eishockey-Ikone Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mike Bossy und Peter Stastny benötigten weniger Spiele für 900 Punkte.

Stützle schon bei 27 Vorlagen

Tim Stützle und die Ottawa Senators verloren nach schwachem erstem Drittel bei den Vancouver Canucks mit 3:6 (0:5, 1:0, 2:1). Stützle bereitete das 2:5 durch Wladimir Tarasenko (41.) mit seiner 27. Vorlage in dieser Saison vor. Mit 28 Zählern ist Ottawa weiterhin Letzter im Osten.

Verteidiger Moritz Seider und die Detroit Red Wings können nach dem 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) bei den San Jose Sharks erstmals seit 2016 wieder von der Play-off-Teilnahme träumen. Zwei Punkte Rückstand sind es aktuell auf die Wildcard-Plätze im Osten. David Perron drehte mit zwei Toren (51./59.) im Schlussdrittel das Match für den elfmaligen Liga-Champion. Bei den Sharks fehlte weiterhin Nico Sturm aufgrund einer Oberkörperverletzung. Der 28-Jährige kam zuletzt Mitte Dezember für das punktschlechteste NHL-Team (21) zum Einsatz.

Für Lukas Reichel, der wie Seider ohne Torbeteiligung blieb, und die Chicago Blackhawks sind die Playoff-Plätze weit entfernt. Das Team aus dem US-Bundesstaat Illinois verlor bei den Nashville Predators mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) und hat im Westen nach San Jose die zweitschlechteste Bilanz.

Der Russe Alex Ovechkin schraubte indes weiter an seiner Toremarke. Mit Treffer 830 in seiner langen NHL-Karriere verkürzte "Ovi" beim 4:3-Sieg seiner Washington Capitals in Pittsburgh gegenüber Gretzky (894), der als einziger vor ihm liegt.