Ohne Hummels & Co.: BVB verliert zum Jahresabschluss in Unterzahl

Bevor es in den Winterurlaub geht, war Borussia Dortmund am Samstag bei einem Mini-Turnier in Bukarest gefordert - und zeigte Licht und Schatten.

Borussia Dortmund hat sich mit einer Niederlage in die Winterpause verabschiedet. Am Samstag gewann der Tabellensechste der Bundesliga bei einem Mini-Turnier in Bukarest zwar gegen Gastgeber Rapid mit 2:1, unterlag anschließend aber Serie-A-Klub AC Florenz mit 0:2.

Dabei standen Trainer Edin Terzic mehrere prominente Spieler nicht zur Verfügung. Unter anderem fehlten WM-Fahrer Niklas Süle (erkrankt), Mats Hummels (muskuläre Probleme), dazu Felix Passlack (muskuläre Probleme), Torhüter Alexander Meyer (erkrankt) und auch Kapitän Marco Reus (Sprunggelenksprobleme), der damit die letzte Chance auf ein Comeback im Jahr 2022 verpasste.

BVB-II-Offensivmann Pohlmann erzielte beim sogenannten "Christmas Cup" das erste Tor, das die in ihrer Liga drittplatzierten Bukarester im 2x30-Minuten-Duell aber kurz vor der Pause per Kopf ausglichen (Ionita, 27.). Reyna, der bei der WM im US-Team nur eine untergeordnete Rolle gespielt hatte, war es schließlich, der den 2:1-Auftaktsieg für die Borussia sicherstellte (50.). Zur schwarz-gelben Startelf gehörten unter anderem Moukoko, Hazard, Meunier und Kapitän Can.

Florenz gelingt Doppelschlag - Papadopoulos fliegt vom Platz

Gegen die Fiorentina wechselte Terzic dann erwartungsgemäß durch. Nur Torhüter Lotka war auch beim zweiten Auftritt dabei, bei dem Braaf mit einem Schuss an die Latte für ein frühes Highlight sorgte. Nach dem torlosen ersten Durchgang machten aber zunehmend die Italiener Druck. Mandragora überwand den eingewechselten Unbehaun, der in dieser Szene nicht die beste Figur machte, aus der Distanz (35.), ehe Bonaventura nach einem Doppelpass zum 2:0-Endstand traf (39.). Weil Papadopoulos nach einem Trikotzupfer Gelb-Rot sah (58.), beendete der BVB seinen letzten sportlichen Auftritt des Kalenderjahrs in Unterzahl.

Am 2. Januar bittet Terzic zum Trainingsauftakt 2023, vier Tage später geht es ins Trainingslager nach Marbella (Spanien). Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr steht am 22. Januar in der Bundesliga zuhause gegen den FC Augsburg an.

Die BVB-Startelf gegen Rapid Bukarest: Lotka - Meunier, Collins, Coulibaly, Bueno - Can (C), Pohlmann - Pasalic, Reyna, Hazard - Moukoko

Die BVB-Startelf gegen Florenz: Lotka - Semic, Papadopoulos, Schlotterbeck, Schulz - Özcan - Adeyemi, Gürpüz, Brandt (C), Braaf - Malen