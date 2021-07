Dorsch: "Diese Kunst beherrscht Kuntz super"

Mit der deutschen U 21 holte Niklas Dosch im Juni den EM-Titel, seine Olympia-Teilnahme sagte er nach dem Wechsel zum FC Augsburg schweren Herzens wieder ab. Der Mittelfeldspieler spricht über die Rolle von Trainer Stefan Kuntz und die Chancen der deutschen Auswahl in Japan.

Am Donnerstag (13.30 Uhr) startet das DFB-Team gegen Brasilien ins Olympia-Turnier. "Ich werde die Spiele in Japan verfolgen und wünsche den Jungs nur das Beste. Sie haben es verdient, maximalen Erfolg zu haben", sagt Dorsch im Gespräch mit dem kicker. Der 23-Jährige sieht durchaus Parallelen zur erfolgreichen U-21-EM im Frühjahr: "Deutschland ist wieder nicht der Top-Favorit, wenn man den Kader betrachtet. Aber Stefan Kuntz weiß genau, wie er mit solchen Situationen umgehen und eine Mannschaft einstellen muss."

Dorschs wichtige Erkenntnis

Der überraschende Titelgewinn mit der U 21, der im Vorfeld viele die individuelle Qualität abgesprochen hatten, brachte Dorsch eine wichtige Erkenntnis: "Ich konnte mitnehmen, was man als Mannschaft erreichen kann, auch wenn man nicht die Top-Spieler mit den höchsten Transferwerten hat." Entscheidenden Anteil daran habe Kuntz gehabt: "Er hat die Mannschaft zusammengestellt mit Jungs, die brennen, auch wenn sie draußen sitzen. Die alles geben, wenn sie reinkommen. Das ist eine Kunst, die der Trainer super beherrscht, seine Ansprachen, sein Einschwören auf den Gegner."

Dorsch: "In so einer Situation muss man vernünftig entscheiden"

Nach dem EM-Erfolg wurde Dorsch von Kuntz auch ins ursprüngliche Aufgebot für Olympia berufen. Doch nach dem Wechsel von KAA Gent zum FCA für sieben Millionen Euro erklärte der Mittelfeldspieler auch auf Wunsch seines neuen Vereins hin den Verzicht auf das Turnier in Japan. "Leicht war es nicht, das ist kein Geheimnis", sagt Dorsch. "Aber in so einer Situation muss man vernünftig entscheiden. Ich werde meine Zukunft in Augsburg verbringen, deshalb will ich so schnell wie möglich ankommen. Ich spiele auf einer extrem wichtigen Position. Wenn du erst drei, vier Tage vor dem ersten Spiel zurückkommst, ist das schwierig."

Dorsch legt seinen Fokus auf die Vorbereitung mit Augsburg, die am Mittwochabend (19 Uhr) ebenfalls eine attraktive Aufgabe bereithält: Der FCA trifft in Orleans auf keinen geringeren als Paris Saint-Germain. Am Tag danach kann Dorsch dann vor dem Fernseher beim Olympia-Auftakt mitfiebern.