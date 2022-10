Doppelter Niederreiter beschert Nashville den zweiten Sieg

Die favorisierten Nashville Predators haben auch die zweite Partie der NHL Global Series in Prag für sich entschieden. Am Samstag siegte das Team aus Tennessee knapp mit 3:2.

Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm hat mit seinem neuen Klub San Jose Sharks auch das zweite Saisonspiel in der NHL verloren. Spiel eins hatten die Predators am Freitag mit 4:1 gewonnen.



San Jose führte am Samstagabend in Tschechien dank Luke Kunin (15.) und Logan Couture (25.) zweimal. Doch Nashville schlug angeführt vom Schweizer Nino Niederreiter zurück. Der Neuzugang von den Carolina Hurricanes wurde mit seinen Treffern zum 1:1 (25.) und 3:2 (33.) zum Matchwinner. Trotz 33:18 Torschüssen konnten die Kalifornier Kevin Lankinen im Predators-Tor anschließend kein weiteres Mal überwinden.

Sturm kam auf 11:19 Minuten Eiszeit und stand bei einem Gegentor auf dem Eis.

Nach den beiden Partien in Prag zum Auftakt beginnt die Saison in Nordamerika nun für die weiteren Teams in der Nacht auf Mittwoch mit der Partie zwischen den New York Rangers und dem Tampa Bay Lightning (1.30 Uhr).