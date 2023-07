Doppel-Deadline um 23.59 Uhr: Wechselt Dembelé zu PSG?

Nicht nur bei Kylian Mbappé endet um Mitternacht eine entscheidende Deadline. Gelingt Paris St. Germain noch heute der Durchbruch bei Ousmane Dembelé?

Im gegenwärtigen Profifußball hat man sich an vieles gewöhnt, also ist es erstmal ganz normal, dass Ousmane Dembelé um 0 Uhr doppelt so viel wert sein wird wie eine Minute zuvor. Der ehemalige Dortmunder hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge beim FC Barcelona eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro in seinem Vertrag, die sich zum Monatswechsel auf 100 Millionen Euro erhöht. Entsprechend spannend werden die kommenden Stunden für ihn - und für Paris St. Germain.

Daran, dass Dembelé gerne ein Jahr vor Ablauf seines Kontrakts von Barça zu PSG wechseln würde, gibt es kaum noch Zweifel. Doch ob der französische Meister - beziehungsweise, wie in Spanien üblich, Dembelé selbst - tatsächlich von der Ausstiegsklausel Gebrauch machen wird, ist derzeit ungewiss. "L'Equipe" und andere Medien berichten, dass der 26-Jährige Barça offiziell um Erlaubnis gebeten habe, mit PSG sprechen zu dürfen, aber eine Einigung zwischen beiden Klubs bevorzugen würde, also ohne die Klausel.

Das würde den Pariser Verantwortlichen noch ein wenig Zeit verschaffen. Womöglich bleibt Dembelé sogar vorerst Teil von Barças US-Tour, die am Mittwoch (5 Uhr MESZ) ein Testspiel gegen die AC Mailand vorsieht. Eine mündliche Einigung zwischen dem französischen Nationalspieler und PSG soll es allerdings bereits geben.

Mbappé: Ausweg Leihgeschäft?

Während Dembelés Abschied aus Barcelona nach sechs Jahren einerseits ein schwerer Schlag für Trainer und Förderer Xavi wäre, andererseits aber die unverändert angespannte finanzielle Situation auf einen Schlag verbessern würde, könnte PSG mit der Verpflichtung den Umbruch in der Offensive vorantreiben. Lionel Messi ist weg, Neymars Zukunft immer noch nicht ganz geklärt - und Kylian Mbappé vielleicht schon bald weg.

Ebenfalls noch bis heute um Mitternacht kann sich der Torjäger theoretisch entscheiden, seinen Vertrag doch noch um ein Jahr bis 2025 zu verlängern und den seit Wochen anhaltenden Streit mit seinem langjährigen Klub zu beenden, was aber kaum passieren wird. Stattdessen mehren sich die Gerüchte, wonach es Mbappé auf Leihbasis für ein Jahr zu einem anderen Topklub ziehen könnte, ehe er 2024 zu Real Madrid wechselt. Unter anderem gilt der FC Liverpool als Kandidat.

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi hatte Mbappé unmissverständlich klargemacht, dass dieser entweder bis Ende Juli verlängern oder sich noch in diesem Sommer einen neuen Klub suchen muss. Vielleicht werden also heute Nacht entscheidende Weichen bei PSG gestellt - oder, und auch das wäre ja typisch für den modernen Profifußball, es passiert erstmal gar nichts.