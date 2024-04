Dominik Klein rechnet mit Füchse-Aus

Dominik Klein tippt im European-League-Duell zwischen dem HBC Nantes und den Füchsen Berlin auf seinen Ex-Klub. Warum er mit einem Aus der Füchse rechnet:

Im Viertelfinal-Hinspiel der EHF European League trennten sich die Füchsen Berlin und Nantes in der deutschen Hauptstadt 33:33. "Das Hinspiel war einfach überragend, wenn man ein neutraler Handball-Fan ist. Das Spiel ging hin und her. Auf Berliner Seite waren Dejan Milosavljev und Mathias Gidsel überragend, aber Nantes blieb in den entscheidenden Momenten ruhig und konnte sich am Ende auf einige unglaubliche Hammertore von Julien Bos verlassen", so Dominik Klein gegenüber der EHF.

Der Handball-Weltmeister von 2007 hat von 2016 bis 2018 für den HBC Nantes gespielt. Mit Nantes wurde Klein 2017 französischer Pokalsieger und erreichte 2018 sensationell das Champions-League-Finale, unterlag dann im rein französischen Endspiel Montpellier HB. "Obwohl es nur zwei Jahre waren, hat dieser Verein mein Leben geprägt, ich habe immer noch eine sehr enge Beziehung zum HBC", betont Dominik Klein.

Klein: Enormer Heimvorteil für Nantes

Aus der Sicht des ehemaligen Linksaußen haben die Franzosen im Rückspiel am heutigen Dienstag (30. April, 20.45 Uhr) in Nantes einen großen Trumpf. "Der Heimvorteil ist in diesem Fall enorm." Klein: "Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese Kapelle denke, die Trompeten, diese Lieder, die Musik, die Choreographie der Ultras, den verrückten Ansager. Ich habe immer noch den Klang dieser Blaskapelle im Ohr, diese Fanfare, wenn Nantes trifft."

Der 40-Jährige, der mittlerweile als TV-Experte für die ARD arbeitet, erklärt: "Ich habe zehn Jahre in Kiel gespielt und weiß, was die Fans - die berühmte weiße Wand - schaffen können, um die Mannschaft zu pushen, aber in Nantes ist es teilweise noch mehr. Eine unbeschreibliche Spannung und Begeisterung - und immer fair, mit Respekt vor dem Gegner. Aber diese Fans werden mit Sicherheit einen enormen Druck auf Berlin ausüben."

