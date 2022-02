Dokumentierte Tierquälerei: Die Causa Zouma schlägt Wellen

Dass es gefeiert wird, wenn Kurt Zouma Zweikämpfe verliert, hat einen erschreckenden Grund. Erschreckend finden viele auch die Reaktion seines Klubs West Ham United. Das hat Konsequenzen.

Sein hysterisches Lachen lässt darauf schließen, dass Kurt Zouma es ziemlich lustig fand, seine Katzen zu treten und zu schlagen, als wären sie Spielzeuge, keine Lebewesen. Weil ein Bekannter die Misshandlungen filmte und diese Aufnahmen nun an die Öffentlichkeit gerieten, dürfte dem West-Ham-Verteidiger das Lachen allerdings vergangen sein.

Empörte Kritik gab es daraufhin von Anfeindungen in den sozialen Medien bis hin zu "That's how your cat feels"-Gesängen nach verlorenen Zweikämpfen zuhauf. Und Konsequenzen inzwischen auch.

Zwei Wochengehälter: Zouma spendet an Tierschutzorganisationen

Branchenriese Adidas hat dem 27-Jährigen das Sponsoring gekündigt, dem seitens seines Vereins die höchstmögliche Geldstrafe verhängt wurde. Knapp 300.000 Euro klingen erst mal nach einer ziemlich schmerzhaften Summe für den Franzosen, der sich mehrfach entschuldigte - den Betrag, den er Tierschutzorganisationen zukommen lassen will, verdient er allerdings in zwei Wochen.

Doch nicht nur das Verhalten des Spielers stieß vielen Leuten sauer auf, sondern auch das seines Klubs - federführend das von Trainer David Moyes, der Zouma beim Heimsieg gegen Watford am Dienstag in der Startelf aufgeboten hatte. Weil er "zu den besseren Spielern gehört". Moyes sei als Trainer schließlich für das sportliche Wohl des Vereins verantwortlich, rechtfertigte sich der Coach, auch wenn er wisse, was viele darüber denken. Darüber hinaus bezeichnete er sich selbst als "Tierliebhaber".

Auch West Ham hat erste Deals verloren - Die Katzen sind in Sicherheit

Inzwischen bekamen aber auch Moyes und West Ham die Folgen des Fehlverhaltens ihres Spielers zu spüren, auch dem Londoner Verein wurden zwei Sponsorendeals gekündigt. Öffentlich begründet wurden diese Schritte mit der Enttäuschung über den Umgang des Klubs in der immer größere Wellen schlagenden Angelegenheit. Fortsetzung könnte also folgen.

Den Katzen geht es mittlerweile übrigens besser, die britische Tierschutzorganisation RSPCA hat die beiden Tiere in ihre Obhut genommen.