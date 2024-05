Doch nicht bis 2025 gebunden: Varane verlässt ManUnited ablösefrei

Er war Teil der großen Transferoffensive 2021 und konnte die Erwartungen ebenfalls nicht erfüllen. Nun verlässt Raphael Varane Manchester United ablösefrei - weil sein Vertrag doch schon jetzt ausläuft.

Erlebte in seinen drei Jahren bei Manchester United mehr Tiefen als Höhen: Raphael Varane. IMAGO/Shutterstock

Als Manchester United im Sommer 2021 stolz die Verpflichtung von Weltmeister Raphael Varane verkündete, galt dieser als einer der Hoffnungsträger für eine goldene Zukunft beim amtierenden Vizemeister. Drei Jahre später ist klar, dass Varane diese Rolle nie erfüllt hat - und das nicht einmal die Vertragslaufzeit präzise war, die der Klub damals veröffentlichte.

Der Innenverteidiger war ein Jahr vor Ablauf seines Arbeitspapiers im Alter von 28 Jahren für die beachtliche Sockelablöse von 40 Millionen Euro von Real Madrid gekommen und "bis Juni 2025 an den Verein gebunden" worden. Doch wie sich später herausstellte, war das letzte Vertragsjahr lediglich eine Option - und so verlässt Varane ManUnited nun ablösefrei.

Das machte der englische Rekordmeister am Dienstag offiziell. Varane, mit Real viermal Champions-League-Sieger und dreimal Meister geworden, geht damit nicht unbedingt als Transfer-Flop, aber doch als Transfer-Enttäuschung in die Klubgeschichte ein - allein finanziell, weil es für die Ablöse und das hohe Gehalt nun keinerlei Entschädigung mehr geben wird.

Zwar war Varane Leistungsträger in der vergangenen Spielzeit, als United im ersten Jahr unter Trainer Erik ten Hag Zweiter wurde und den Ligapokal gewann. Eine Erfolgsära wurde aus der Transferoffensive von 2021, die auch Jadon Sancho und Cristiano Ronaldo umfasste, aber nicht.

Varane war immer wieder verletzt - und verliebte sich doch

In dieser Saison droht den Red Devils die schlechteste Abschlussplatzierung ihrer Premier-League-Geschichte, ten Hag das Aus im Sommer. Varane, der in drei Jahren auf insgesamt auf 93 Pflichtspiele (zwei Tore) kommt, fällt seit April verletzt aus und war auch zuvor immer wieder von körperlichen Rückschlägen geplagt worden. Ob er im Saisonfinale, zu dem auch das FA-Cup-Endspiel gegen Manchester United am 25. Mai gehört, noch einmal mitwirken kann, ist offen.

"Ich habe mich in den Klub und die Fans verliebt", sagt der inzwischen 31-Jährige dennoch zum Abschied. "Man muss für Manchester United spielen, um zu verstehen, was das bedeutet." Er blicke "trotz der schwierigen Saison positiv in die Zukunft. Die neuen Eigentümer kommen mit einem klaren Plan und einer großartigen Strategie." Wo Varane seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt.