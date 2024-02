Doch kein Cutback-Fix? EA SPORTS kürzt Title-Update 9 für FC 24

Im Fokus des neuen Title-Updates 9 für FC 24 stehen Trivela-Schüsse. Allerdings schienen zunächst auch die Cutbacks angedacht - der Patch-Notes-Eintrag wurde aber wieder gelöscht. Warum? Wir haben bei EA SPORTS angefragt.

Fehler oder Rückzieher? Diese Frage steht aktuell über Title-Update 9 für EA SPORTS FC 24. Das soll wie gewohnt einige Stabilitätsprobleme beheben, aber diesmal auch nicht unwesentlich ins Gameplay eingreifen. Denn im Fokus des Patches stehen die Trivela-Schüsse, die nicht nur an maximalem Topspin, sondern auch an Genauigkeit verlieren. Von außerhalb des Sechzehners reduziere sich demnach die Effektivität der Außenristschüsse - auch wenn ein Spieler über den dazugehörigen PlayStyle respektive PlayStyle+ verfügt.

Den perfekten Winkel gefunden, grünes Time-Finish getroffen, landen die Trivela-Schüsse häufig im Ziel. Gerade für nicht-kompetitive FC-24-Spieler ein Mittel gegen eine kompakte Fünferkette des Gegners. Eine weitere sehr erfolgreiche Variante, generell zum Torerfolg zu kommen, sind die Cutbacks. Dabei läuft man mit dem ballführenden Akteur in Richtung der Grundlinie und passt anschließend einfach in die Mitte. Denn in den meisten Fällen steht ein Spieler frei zum Abschluss.

EA SPORTS wolle sich dazu nicht weiter äußern

Offenbar wollte EA SPORTS auch diesbezüglich am Rädchen drehen. Wie Screenshots in diversen sozialen Medien zeigen, gab es in den Patch-Notes des Entwicklers auf Trello noch eine weitere Ausführung bei den Gameplay-Änderungen. So hieß es: "Verbessertes Stellungsspiel der KI-Mitspieler und sowie verbesserte Entscheidungen bei der Manndeckung in Cutback-Szenarien." Nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung wurde dieser Eintrag jedoch entfernt.

Auf Anfrage von kicker eSport wollte sich der Publisher von FC 24 explizit nicht weiter dazu äußern. Ungeklärt bleibt daher, was dahinter steckt und ob die geplante Anpassung gänzlich verworfen wird oder im nächsten Patch oder gar schon in Title-Update 9 für die Next-Gen-Konsolen vollzogen wird. Schließlich erscheint die Überarbeitung erst mal nur für PlayStation 4 und Xbox One. Für andere Plattformen ist ein Release "in naher Zukunft" angedacht.