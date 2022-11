Djokovic schlägt Tsitsipas in zwei Sätzen - Rublev düpiert Medvedev

Der Tag bei den ATP Finals bot Tennis der Extraklasse: Erst düpierte Andrey Rublev seinen russischen Landsmann Daniil Medvedev, ehe Novak Djokovic Herausforderer Stefanos Tsitsipas das Nachsehen gab.

Wimbledonsieger Novak Djokovic aus Serbien ist in Turin erfolgreich ins ATP-Finale gestartet. Der frühere Weltranglistenerste gewann sein Auftaktspiel in der Roten Gruppe gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas glatt mit 6:4, 7:6 (7:4). Zuvor hatte Daniil Medvedev in der gleichen Gruppe eine 7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9)-Niederlage gegen den überraschend formstarken Andrey Rublev quittieren müssen. Nach 2:31 Stunden machte der 25-Jährige seinen Erfolg perfekt. Die beiden Besten der Gruppe ziehen ins Halbfinale ein.

In der Grünen Gruppe spielen der spanische Grand-Slam-Rekordgewinner Rafael Nadal, der US-Amerikaner Taylor Fritz, der Norweger Casper Ruud und Felix Auger-Aliassime aus Kanada. Nadal und Tsitsipas haben in Italien die Chance, den verletzt fehlenden Spanier Carlos Alcaraz zum Jahresabschluss als Nummer eins der Welt abzulösen.

Titelverteidiger Alexander Zverev fehlt in diesem Jahr wegen seiner Fußverletzung.