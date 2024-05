Djokovic in Rom von einer Flasche am Kopf getroffen

Novak Djokovic feierte beim ATP-Turnier von Rom einen lockeren Sieg gegen den Franzosen Corentin Moutet. Nach der Pause wurde es schmerzhaft, beim Gang in die Kabine wurde der Serbe beim Schreiben von Autogrammen von einer Flasche am Kopf getroffen.

Novak Djokovic ist nach seinem Erfolg in der zweiten Runde des ATP-Masters in Rom von einer Flasche am Kopf getroffen worden und unter Schmerzen zusammengebrochen. Der Serbe wurde anschließend von Sicherheitsmitarbeitern aus der Arena gebracht.

Die Organisatoren des Turniers teilten am Abend mit, dass der Djoker mit entsprechenden Medikamenten behandelt und das Foro Italico bereits verlassen habe, um in sein Hotel zurückzukehren. Sein Zustand sei nicht besorgniserregend. In einer Mitteilung hieß es, dass die Trinkflasche wohl versehentlich auf den sechsmaligen Sieger des Turniers gefallen und nicht mit Absicht auf ihn geworfen worden sei.

In den Sozialen Medien verbreitete sich rasch ein Video, das den Vorfall zeigte. Djokovic hatte nach seinem klaren und lockeren 6:3, 6:1 gegen den Franzosen Corentin Moutet Autogramme geschrieben, als er von der Flasche aus einiger Höhe getroffen wurde. Der 36-Jährige hielt sich sofort den Kopf, ging in die Knie und schließlich zu Boden. Den Stift, mit dem er Autogramme geschrieben hatte, ließ er fallen. Schnell eilten zahlreiche Security-Mitarbeiter und Helfer zu Djokovic, um diesen abzuschirmen und zu schützen.

Vorbereitung auf die French Open

Für Djokovic, der zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatte, war es das erste Spiel seit dem 13. April. Damals verlor er im Halbfinale von Monte Carlo in drei Sätzen gegen Casper Ruud (4:6, 6:1, 4:6). In Rom will sich der Serbe auf die am 20. Mai beginnenden French Open vorbereiten. In der nächsten Runde in Rom würde der Weltranglistenerste auf den Chilenen Alejandro Tabilo treffen.