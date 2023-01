Djokovic gewinnt zum zehnten Mal die Australian Open

Novak Djokovic hat zum zehnten Mal die Australian Open gewonnen und zieht mit seinem 22. Grand-Slam-Titel mit Rafael Nadal gleich. Stefanos Tsitsipas musste sich am Ende in drei Sätze (3:6, 6:7, 6:7) geschlagen geben. Der Serbe ist ab Montag die neue Nummer eins der Welt.

Ein bekanntes Bild: Novak Djokovic und die Trophäe bei den Australian Open. AFP via Getty Images

Djokovic, der pünktlich zum Finale ohne Verband an seinem Oberschenkel spielte und nur einen Tape-Streifen trug, erwischte klar den besseren Start und diktierte die Begegnung direkt. In seinem ersten Aufschlagspiel konnte Tsitsipas, der gleich viel Risiko gegen den 21-fachen Grand-Slam-Sieger gehen musste, noch Breakbälle abwehren, sein zweites Servicegame musste er dann abgeben. Bereits die Entscheidung im ersten Satz, der mit 6:3 an den Serben ging.

Djokovic holt sich Satz zwei im Tiebreak

Im zweiten Satz steigerte sich der Grieche, hatte allerdings Probleme, den Aufschlag von Djokovic anzugreifen. Wie man es vom Serben kennt, war er in einem Major-Finale voll da, leistete sich nicht viele Fehler und kratzte sämtliche Bälle aus den Ecken. Es war nun ein Finale auf tollem Niveau, weil beide Spieler klasse Tennis boten. Urplötzlich gab es in Djokovics Spiel eine kleine Schwächephase samt erstem Breakball für Tsitsipas, den der Mann aus Belgrad aber famos abwehrte.

So musste die Entscheidung im Tiebreak fallen. Dort leistete sich Tsitsipas zu viele Fehler und lag mit 1:4 zurück. Doch dann patzte auch Djokovic - 4:4. Schlussendlich bekam der Serbe seine Nerven besser in den Griff, beziehungsweise der Grieche eben nicht. Der Tiebreak ging mit 7:4 an den Favoriten, der somit klar auf Kurs war.

Djokovic siegt zum zehnten Mal in Melbourne

Satz drei begann mit dem ersten Break für Tsitsipas, dass der Grieche allerdings schnell wieder los war, weil er seinen direkt folgenden Aufschlag verlor. Anschließend blieb zunächst alles in der Reihe, weswegen wieder die Entscheidung im Tiebreak fallen musste. Und wie schon im zweiten Durchgang leistete sich Tsitsipas zu viele Fehler. Somit ging auch der dritte Satz an den Mann aus Belgrad, diesmal mit 7:5 im Tiebreak.

Djokovic gewann damit sein zehntes Finale bei den Australian Open, noch nie hatte er in Melbourne ein Endspiel verloren. Mit seinem 22. Grand-Slam-Titel zog er auch mit dem bisherigen Rekordhalter Rafael Nadal gleich. Zusätzlich wird der Serbe am Montag wieder die Nummer eins der Welt sein.