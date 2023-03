Diogo Leite fühlt sich wohl in Berlin: "Es ist meine beste Saison"

Diogo Leite hat sich bei Union Berlin zu einer Verteidigergröße entwickelt. Seine Abwehrkünste will er so lange wie möglich auch in der Europa League zeigen.

Diogo Leite kam am Dienstag mit einem schwarzen Oberteil in den Presseraum des 1. FC Union Berlin. Von Trauer kann aber keine Rede sein. Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag (21 Uhr) in Anderlecht gegen Royale Union Saint-Gilloise ist die Stimmung bei den Köpenickern recht gut.

Union in anstrengenden Wochen

Verteidiger Leite hofft darauf, dass die Kugel mit Union am Freitag im Lostopf für das Viertelfinale stecken wird. "Wir sind bereit für Belgien. Einige Spieler hatten in Wolfsburg Probleme, aber es sind anstrengende Wochen. Wir müssen ans Limit gehen", sagte der 24 Jahre alte Portugiese in einer Medienrunde.

Es ist ein großes Spiel für uns Diogo Leite vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Saint-Gilloise

In Wolfsburg konnte sich Union mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Gegen Saint-Gilloise muss nach einem 3:3 im Hinkampf spätestens im Elfmeterschießen ein Sieg her, wenn Union seiner international bedeutendsten Saison ein weiteres Kapitel anhängen will. "Es ist ein großes Spiel für uns, wir wollen weiterkommen. Wir sind das erste Mal in der Europa League und möchten so lange dabei bleiben wie möglich", so Leite.

Der vom FC Porto ausgeliehene Innenverteidiger gehört neben Abwehrchef Robin Knoche und Danilho Doekhi zur Dreierkette, auf die sich Trainer Urs Fischer festgelegt hat. 30 von 34 möglichen Pflichtspielen hat Leite in dieser Spielzeit absolviert. Dabei stand er immer in der Startelf.

Viele Einsätze, aber noch kein Tor

Abgesehen vom Meisterschaftsauftritt beim SC Freiburg (1:4) im November, als Leite in der 19. Minute des Feldes verwiesen wurde, spielte er stets durch. "Es ist meine beste Saison. Ich will so weitermachen und dem Team helfen, die Ziele zu erreichen", erklärte Leite, der allerdings immer noch auf sein erstes Pflichtspiel-Tor für Union wartet.

Champions-League-Qualifikation in eigener Hand

Union strebt im dritten Jahr in Folge einen internationalen Wettbewerb an. Es könnte erstmals auch die Champions League sein. "Jeder will in der Champions League spielen, aber wir fokussieren uns nur aufs nächste Spiel. Die Liga ist noch nicht vorbei", stellte Leite klar.

Offen ist auch seine nahe Zukunft. Union hatte im Sommer eine Kaufoption mit dem FC Porto vereinbart. Leite fühlt sich sehr wohl in Berlin. Es hänge aber nicht allein von ihm von ab, was nach dem Saisonende passiert, sagte Leite.