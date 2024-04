Dinamo Zagreb will Modric - und bucht ganze Seite in der "Marca"

Luka Modric könnte Real Madrid im Sommer verlassen. Auch Dinamo Zagreb buhlt um den 38-Jährigen - auf kuriose Weise.

Wer an diesem Samstag die Marca durchblätterte, konnte die Anzeige nicht übersehen. Eine ganze Seite hatte Kroatiens Spitzenklub Dinamo Zagreb in der größten spanischen Sportzeitung gebucht, um für die Rückkehr von Luka Modric in die Heimat zu werben. Zu sehen war die Rückseite des dunkelblauen Dinamo-Trikots, versehen mit der Nummer 10 und dem Namen Modric, darunter auf Kroatisch und Spanisch der Hashtag "Es ergibt allen Sinn der Welt".

Das erwünschte mediale Echo war den Dinamo-Verantwortlichen um Präsident Mirko Berisic damit sicher. Ungewiss bleibt aber, wie Modric selbst diese kuriose und offensive Avance aufgefasst hat. Klar ist: Der 38 Jahre alte Mittelfeldspieler von Real Madrid wird schon lange mit einem Abschied in diesem Sommer in Verbindung gebracht. Während Toni Kroos wie eh und je die Fäden zieht, ist Modric zum Opfer des Generationswechsels bei den Königlichen geworden.

13 seiner 25 Saisonspiele in La Liga erlebte er in der laufenden Spielzeit als Einwechselspieler. Seit dem Jahreswechsel stand er nur dreimal in der Startelf von Trainer Carlo Ancelotti, im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig gar nicht: Das Hinspiel in Sachsen (1:0) erlebte er gar 90 Minuten auf der Bank, im Rückspiel (1:1) durfte nur rund eine Viertelstunde mitwirken.

Nachdem er im vergangenen Sommer noch ein vogelwildes, weil angeblich 80 Millionen Euro pro Jahr schweres Angebot vom saudi-arabischen Aufsteiger Al-Ahli abgelehnt hatte, deutet für 2024 immer mehr auf einen Abschied hin. Ein Karriereende scheint für den Vize-Weltmeister von 2018 und WM-Dritten von 2022 noch nicht infrage zu kommen. Vielmehr steht eine Zukunft in den USA oder doch Saudi-Arabien im Raum.

Ärgerlich für Dinamo, dass die "Marca" noch etwas anderes berichtete

Oder in Kroatien? Zu Dinamo war Modric einst als 16-Jähriger gewechselt und hatte später einen Zehn-Jahres-Vertrag unterschrieben, ehe er - mit sechs Titeln im Gepäck - 2008 zu den Tottenham Hotspur weiterzog. Vier Jahre später schlug Real zu und landete damit einen seiner besten Transfers seit der Jahrtausendwende. In dieser Saison könnte Modric wie einige seiner Teamkollegen zum sechsten Mal Champions-League-Sieger werden.

Ebenfalls am Samstag berichtete die Marca aber noch etwas anderes: dass eine nostalgische Rückkehr nach Zagreb für Modric trotz der spektakulären Anzeige "im Moment weniger realistisch zu sein scheint".