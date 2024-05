Dinamo Bukarest mit Neuzugang vom FC Barcelona

Dinamo Bukarest ist ein Transfer-Coup gelungen. Der rumänische Meister konnte sich für die kommende Saison die Dienste eines zweifachen Champions-League-Gewinners sichern.

Dinamo Bukarest rüstet seinen Kader für die kommende Saison auf. Mit dem brasilianischen Nationalspieler Haniel Langaro vom FC Barcelona verpflichtete der rumänische Topklub einen erfahrenen Linksaußen.

In Bukarest wird Langaro erneut mit Xavi Pascual zusammenarbeiten. Der Linksaußen hatte mit dem spanischen Trainer bereits in der Saison 2020/21 in Barcelona zusammengearbeitet. "Ich freue mich, wieder mit Haniel Langaro zusammenzuarbeiten", äußerte sich Pascual in einer offiziellen Meldung über den Transfer. "Er ist ein großartiger, erfahrener Spieler, der sowohl offensiv als auch defensiv agiert."

Haniel Langaro verlässt damit den FC Barcelona vorzeitig. Vor einem Jahr hatten sich der katalanische Klub und der 29-Jährige noch auf eine Vertragsverlängerung bis Juni 2025 geeinigt. Langaro begann seine Karriere beim brasilianischen EC Pinheiros, bevor er nach Europa wechselte und sich 2016 für eine Saison dem spanischen Verein Naturhouse La Rioja anschloss. Vor seinem Wechsel nach Barcelona im Sommer 2020 spielte Langaro drei Jahre lang für US Dunkerque HGL.

Mit Barcelona gewann er 2020 die Supercopa Asobal, den katalanischen Supercup und 2021 die Meisterschaft, den Pokal, den Königspokal, den Supercup, den katalanischen Supercup und die EHF Champions League. Auch 2022 und 2023 gewann er mit dem "FCB" sämtliche nationale Titel.