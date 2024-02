Diese aktiven Bundesliga-Profis haben 250 Spiele für einen Klub absolviert

Maximilian Hofmann könnte beim Auswärtsspiel gegen Sturm Graz seinen 250. Einsatz für Rapid absolvieren. Der Abwehrspieler würde damit in einen illustren Kreis aufsteigen. Der kicker hat sich angesehen, wer von den aktuell in der Bundesliga aktiven Spieler ebenfalls bereits ein Viertel-Tausend Partien für einen Klub in den Beinen hat. GEPA pictures