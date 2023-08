Diese 32 Teams sind für die Champions League qualifiziert

Mit wem haben Borussia Dortmund, der FC Bayern, RB Leipzig und Union Berlin in der neuen Champions-League-Saison das Vergnügen? Nun stehen alle 32 Teilnehmer fest.

Der BVB spielt auch 2023/24 in der Champions League. Wer noch? AFP via Getty Images

Union Berlin hat sich am 34. Spieltag das vierte Champions-League-Ticket gesichert, das der Bundesliga für die Saison 2023/24 zusteht - und feiert damit seine Premiere im wichtigsten Europapokal-Wettbewerb. Borussia Dortmund, der FC Bayern und RB Leipzig hatten schon vorher Gewissheit, dass sie erneut an der lukrativen Gruppenphase teilnehmen dürfen.

Weil ab 2024 die große Champions-League-Reform greift, sind vorerst letztmals 32 Mannschaften in der Königsklasse dabei. Jeweils vier Klubs stellen die Top-Ligen Premier League, La Liga, Serie A und Bundesliga, je zwei gehen nach Frankreich und Portugal. Außerdem werden die Meister in den Niederlanden, Österreich, Schottland und Serbien mit einem Platz in der Gruppenphase belohnt.

Fünf Champions-League-Teams aus Spanien

Außerdem dürfen der amtierende Champions- und Europa-League-Sieger teilnehmen und bei der Auslosung sogar im ersten Topf starten - genau wie die Meister der Top-Nationen. Weil ManCity erstmals den Henkelpott gewann und als Meister ohnehin für die Königsklasse qualifiziert gewesen wäre, profitierte der elftbeste Verband im UEFA-Ranking - in diesem Jahr die Ukraine, in der Schachtar Donezk Meister wurde.

Der Europa-League-Triumph des in der heimischen Liga abgeschlagenen FC Sevilla hat dagegen zur Folge, dass La Liga mit fünf Teams an den Start gehen darf - so wie es die Bundesliga im Vorjahr dank Eintracht Frankfurt erlebte. Galatasaray, Youngs Boys Bern und Sporting Braga lösten ihre Tickets über die Play-offs. Am Mittwoch gelang dies ebenfalls der PSV Eindhoven, dem FC Kopenhagen und erstmals Royal Antwerpen.

Diese 32 Teams sind 2023/24 in der Champions League dabei:

Deutschland: Borussia Dortmund, FC Bayern, RB Leipzig, Union Berlin

England: Manchester City, Arsenal, Manchester United, Newcastle

Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Real Sociedad, FC Sevilla

Italien: SSC Neapel, Lazio Rom, Inter Mailand, AC Mailand

Portugal: Benfica Lissabon, FC Porto, Sporting Braga

Frankreich: Paris St. Germain, RC Lens

Niederlande: Feyenoord, PSV Eindhoven

Österreich: RB Salzburg

Schottland: Celtic Glasgow

Serbien: Roter Stern Belgrad

Ukraine: Schachtar Donezk

Schweiz: Young Boys Bern

Türkei: Galatasaray

Belgien: Royal Antwerp

Dänemark: FC Kopenhagen

Wer kann auf wen treffen? Die vier Lostöpfe in der Übersicht.