Die zwölf Bundesliga-Klubs und ihre Millionen-Transfers

12. Blau-Weiß Linz (0 Millionentransfers)

Die Linzer spielen gerade einmal ihre erste Saison in der höchsten Spielklasse, an Millionenverkäufe war daher noch nicht zu denken. Der Spieler, der bisher mit Abstand am meisten einbrachte, ist Matthias Seidl, den Rapid um 400.000 Euro nach Hütteldorf holte. GEPA pictures