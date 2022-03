"Die unten nicht vergessen": DFB verleiht Sepp-Herberger-Awards

Am Montag hat der DFB die Sepp-Herberger-Awards vergeben. Der ehemalige DFB-Trainer und sein Lebensmotto waren allgegenwärtig.

Am Ende standen sie alle gemeinsam zum Gruppenbild auf der Bühne, Preisträger und Prominente, darunter die Weltmeister Philipp Lahm und Pierre Littbarski, Welt- und Europameisterin Ariane Hingst, der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf oder SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Doch die VIPs standen bei der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards am Montagabend in Berlin nicht im Vordergrund.

"Wer oben ist, darf die unten nicht vergessen" - getreu des Lebensmottos von Sepp Herberger, Vater des Wunders von Bern 1954, ging es an diesem Abend um die Auszeichnung für soziales Engagement, für Resozialisierung oder Inklusion, die integrative Kraft des Fußballs stand im Fokus. Herbergers Worte seien "stilbildend, das hat er gelebt", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf und betonte: "Dieser Satz galt früher, er gilt aber auch heute."

Am Montag wäre der ehemalige Bundestrainer Herberger 125 Jahre alt geworden. Passend dazu verlieh Deutschlands älteste Fußballstiftung Preise in einer Gesamthöhe von 125.000 Euro in den Kategorien Behindertenfußball, Resozialisierung, Schule und Verein, Fußball Digital. Dazu wurden Sonderpreise vergeben.

Eines der Beispiele dafür, was der Fußball bewegen kann, sind die Handicap Kickers Hannover. Bei dem Verein spielen Männer und Frauen, Menschen mit und ohne Handicap zusammen Fußball. "Wir sind der geilste Verein der Welt", sagte ein Spieler der HaKis. "Wir haben uns gefragt, warum es eigentlich immer nur Fußballmannschaften für Frauen oder Männer gibt, aber keine, bei denen beide Geschlechter zusammenspielen können", erklärte Sabrina Rathing. Die Gründerin der Hakis ergänzte: "Warum müssen alle immer ungefähr das gleiche Alter haben? Warum müssen immer Gleichstarke zusammenspielen? Auf dem Bolzplatz geht es doch auch anders."

Zweieinhalb Stunden dauerte die Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin, in deren Rahmen auch an die traurigen Geschehnisse dieser Tage erinnert wurde, an den Krieg in der Ukraine, die vielen Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet oder an den jüngst verstorbenen DFB-Ehrenpräsidenten Egidius Braun.

Wir haben hier herausragende Vertreter für soziales Engagement im deutschen Fußball, insbesondere im Amateurfußball, an der Basis, wo unglaublich viel geleistet wird. DFB-Präsident Neuendorf

"Wir haben hier herausragende Vertreter für soziales Engagement im deutschen Fußball, insbesondere im Amateurfußball, an der Basis, wo unglaublich viel geleistet wird - jetzt auch gerade wieder rund um den Krieg in der Ukraine", sagte DFB-Präsident Neuendorf und berichtete: "Ich bin am Berliner Hauptbahnhof angekommen und habe dort ukrainische Flüchtlinge gesehen, die ankommen, sich registrieren lassen, die erste Hilfestellungen bekommen. Das ist sehr bedrückend, wenn man das sieht. Gleichzeitig ist es aber auch erfreulich, wenn man weiß, wie viele Vereine sich dieser Menschen annehmen, ihnen die Möglichkeit geben, Fußball zu spielen und Anschluss zu finden in unserer Gesellschaft. Hier leistet der Fußball unglaublich viel."

Die Veranstaltung wartete daneben aber auch mit musikalischen Showacts und launigen Momenten auf. So traten etwa die beiden Ex-Profis Pierre Littbarski und Jimmy Hartwig zum Quizduell gegeneinander an. "Ich hatte große Angst vor dem Quiz - bis ich dann gehört habe, gegen wen ich spiele", scherzte Littbarski vor der Raterunde, musste sich dann aber Hartwig mit 1:4 geschlagen geben…

Die Preisträger im Überblick

Kategorie "Handicap Fußball"

Handicap Kickers Hannover

BSV Viktoria Bielstein 1920

Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895

Kategorie "Resozialisierung"

FC St. Pauli von 1910

JVA Rockenberg / SG Melbach

Swen Coralic (SuS Grün-Weiß Barkenberg)

Kategorie "Schule und Verein"

Sportclub Lerchenberg

Jugendfußballverein Stutensee 2012

Sportclub Lahr

Sonderpreis "Schule und Verein"

Fußballverband Rheinland

Kategorie "Fußball Digital"

Güstrower Sportclub 09

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912

FC Teutonia 05

Kategorie "Fußball-Stiftung":

Franz Beckenbauer-Stiftung

Kategorie "Sozialwerk Horst-Eckel-Preis"

FV Fortuna Kirchfeld / FV Malsch 1910 / TSV Oberweier 1911 (Badischer Fußballverband)