"Die Top-Adresse nach Rot-Weiss Essen": Mathias Lierhaus verstärkt SpVg Schonnebeck

Die SpVg Schonnebeck hat ihren ersten Winter-Neuzugang präsentiert. Mathias Lierhaus wird künftig am Schetters Busch den Angriff verstärken. Der 32-jährige Stürmer kommt aus der Landesliga von der DJK Blau-Weiß Mintard, für die er seit der Jugend auf Torejagd ging.

260 Tore erzielte Mathias Lierhaus für die DJK Blau-Weiß Mintard in 220 Landesliga-Spielen seit 2012. Zur Winterpause wird der 32-Jährige seinen Jugendverein nach über einer Dekade verlassen, um noch einmal das Abenteuer in der Oberliga Niederrhein bei der SpVg Schonnebeck zu suchen. Sein Vertrag am Schetters Busch gilt bis zum 30. Juni 2023.

Mit 19 Punkten steht die SpVg Schonnebeck in der laufenden Saison gut da und wird sich, sollte sie nicht in einen absoluten Negativstrudel geraten, wohl für die Aufstiegsrunde qualifizieren. Dennoch gab es zuletzt offensiv etwas zu bemängeln. "Insbesondere in unseren letzten Heimspielen war es offensichtlich, dass wir uns bis zum Strafraum zwar häufig und ansehnlich durchspielen, aber dann im Sechzehner die letzte Durchschlagskraft, ein richtiger Strafraumstürmer fehlt", so Schonnebecks sportlicher Leiter Christian Leben. Diese vakante Stelle sei mit Lierhaus nun ideal besetzt. "Mathias bewegt sich gut in den Räumen zwischen den Verteidigern. Er verfügt über einen guten Antritt und hat einen Torinstinkt, den man nicht erlernen kann", erklärt Trainer Dirk Tönnies die Qualitäten seiner neuen Nummer 9.

Lierhaus selbst spricht von "durchweg positiven Gesprächen" mit Leben, Tönnies und Teilen der Mannschaft. Diese und das familiäre Umfeld in Schonnebeck "haben den Ausschlag für den Wechsel gegeben". Der 32-jährige Angreifer habe sofort ein großes Vertrauensverhältnis gespürt. Zudem, sagt er, "ist die Spielvereinigung nach RWE für mich die Top-Adresse in Essen, und die ambitionierten Ziele, die der Verein hat, passen persönlich sehr gut zu meinen". Nun will der Stürmer freilich möglichst viele Tore zum Erreichen der gemeinsam gesteckten Ziele beisteuern. "In Mintard hatte ich eine schöne Zeit, mit vielen tollen Momenten. Jetzt beginnt für mich aber etwas Neues, worauf ich mich sehr freue", so Lierhaus.