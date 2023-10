Die nächste Station für Cristiano Ronaldo Jr.

Noch ein Neuzugang in Saudi-Arabien: Der 13-jährige Sohn von Cristiano Ronaldo (38) spielt künftig ebenfalls für Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo und sein Sohn bei einem Termin im Trikot von Al-Nassr in Saudi-Arabien. Getty Images

Wie der Papa, so der Sohn. Saudi-arabischen Medien zufolge wird Cristiano Ronaldo Jr. künftig ebenfalls für Al-Nassr spielen. Der 13-Jährige werde in den kommenden Tagen das Training bei der U 13 des Klubs aus der Hauptstadt Riad aufnehmen und dort wie sein Vater Cristiano Ronaldo bei den Profis die Rückennummer 7 tragen.

Ganz überraschend kommt das Engagement des ältesten Sohns des portugiesischen Superstars nicht. Schon bei den vorherigen Stationen Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin war Cristiano Ronaldo Jr. stets im Nachwuchs der Klubs am Ball gewesen. Auch wenn Informationen aus dieser Altersklasse naturgemäß spärlich sind, verfügt der Filius offenbar ebenfalls über Stürmertalent. Für Juventus soll er in 23 Spielen 58 Tore erzielt haben, bei ManUnited ging im vergangenen Jahr ein Video viral, in dem Cristiano Junior nach einem Treffer die legendäre Jubelpose des Vaters imitierte.

Cristiano Ronaldo war im Januar zu Al-Nassr gewechselt und schoss in der seit August laufenden Saison zehn Tore in acht Spielen. Aktuell belegt er mit seinem Klub Platz 3 in der Saudi Pro League. Das arabische Königreich hatte mit einer Vielzahl von Transfers aus Europa für Wirbel und Vorwürfe des Sportswashing gesorgt.