Die Matches der Deutschen bei den US Open 2023

Die Losfee hat es mit den deutschen Tennisprofis bei den US Open 2023 nicht besonders gut gemeint. Auf die neun DTB-Vertreter warten schwierige Aufgaben. Dafür präsentierte sich Alexander Zverev, Halbfinalist von 2021, zuletzt in starker Form. Ein Überblick über die deutschen Matches in Flushing Meadows.

Erreichte vor zwei Jahren das Halbfinale der US Open: Alexander Zverev. IMAGO/tennisphoto.de