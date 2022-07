"Die Mannschaft" vor dem Aus?

Der einst für die deutsche Fußball-Nationalelf ausgetüftelte Name "Die Mannschaft" steht auf dem Prüfstand und womöglich kurz vor dem Aus. Schon nächste Woche soll DFB-intern eine Entscheidung erfolgen.

Bei seiner Sitzung am 28. Juli wird das DFB-Präsidium nach kicker-Informationen über den umstrittenen Namen befinden. 2015 war er in Anlehnung an die französische "Equipe tricolore" und die italienische "Squadra azzurra" geschaffen worden, auch unter dem Eindruck der erfolgreichen WM 2014 in Brasilien, bei der die DFB-Elf den Titel holte.

Doch schon bei der EM 2016 in Frankreich regte sich erste Kritik an Marketing-Claims wie "Vive la Mannschaft" ("Es lebe die Mannschaft").

Zuletzt Kritik von Watzke

Zuletzt hatte auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in seiner Funktion als DFL-Aufsichtsratschef erklärt: "Dieser Begriff ist mir zu abgehoben. Es ist respektlos gegenüber allen anderen erfolgreichen Mannschaften." Watzke, der auch DFB-Vizepräsident ist, mahnte den Verband in diesem Zuge zu mehr Bodenständigkeit. Spätestens nach der verkorksten WM 2018, die im Vorrunden-Aus endete, galt der zunehmende Marketingsprech im deutschen Fußball-Dachverband - Stichwort „ZSMMN" oder "Best neVer rest" in Anlehnung an den möglichen fünften WM-Titel - als verbrannt.

Auch Oliver Bierhoff hatte im Juni erklärt, mit einer Abschaffung des Begriffs leben zu können. Der DFB-Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, der verbandsintern als Initiator des Begriffs gilt, hatte aber zugleich unterstrichen, dass vor allem junge Fans den Terminus als positiv betrachten und die DFB-Elf im Ausland eben häufig als "die Mannschaft" bezeichnet werde. Bierhoff forderte zuvorderst sachliche und nicht nur emotionale Gründe, den Begriff wieder einzustampfen.

Bei einer Bilanzpressekonferenz über seine ersten 100 Tage im Amt hatte der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf angekündigt, zeitnah eine repräsentative Umfrage zu dem Thema in Auftrag zu geben. Diese Umfrage ist bereits in Auftrag gegeben, bestätigte man beim DFB auf Anfrage, bis wann Ergebnisse vorliegen, beantwortete man - verständlicherweise - nicht. Vor der Präsidiumssitzung nächste Woche aber dürfte damit zu rechnen sein. Gut stehen die Chancen für "die Mannschaft" jedoch offenbar nicht. Bei einer Klausurtagung des Gremiums Ende April in Dortmund soll die Stimmung im Präsidium eher in Richtung Abschaffung des Begriffs tendiert haben.