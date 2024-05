Die letzten Entscheidungen stehen an: Wer ist der zweite Absteiger aus der Bundesliga?

Jedes Jahr geht's in der Bundesliga auf und ab. Denn welche 18 Mannschaften mitspielen dürfen, das wechselt. Deshalb müssen sich einige Teams verabschieden, andere kommen neu dazu. Obwohl die Saison noch bis zum kommenden Wochenende geht, stehen schon einige Änderungen fest. Wir erklären, welche.

Wer ist ab der kommenden Saison neu dabei?

Jubeln dürfen zwei Mannschaften aus Deutschlands Norden: Holstein Kiel und der FC St. Pauli aus Hamburg. Sie sicherten sich am Wochenende den Aufstieg. Kiels Trainer Marcel Rapp sagte am Samstag: "Es ist unbeschreiblich, wenn man die Stimmung im Stadion und in der Stadt erlebt. Überragend." So war es auch einen Tag später bei St. Pauli. Dort feierten am Sonntag Fans und Spieler den Aufstieg ihres Vereins gemeinsam auf dem Platz.

Wer muss für die Neulinge Platz machen?

Fest steht das bereits für Darmstadt 98. Das Team befindet sich auf dem letzten Platz der Tabelle und kann den Rückstand nicht mehr aufholen. Auch der Verein, der auf dem vorletzten Tabellenplatz landet, steigt sicher ab. Doch wer das ist, wird sich erst am kommenden Wochenende zeigen. Einige sogenannte Kellerteams müssen also noch zittern. So werden die Mannschaften ganz unten in der Tabelle manchmal genannt. Dazu zählen derzeit Union Berlin und der 1. FC Köln.

Köln ist auf Unterstützung vom SC Freiburg angewiesen. Denn sollte Union mindestens einen Punkt gegen den SCF holen, wären die Geißböcke abgestiegen. Verlieren die Berliner, bräuchte der effzeh einen deutlichen Sieg in Heidenheim, um noch auf den 16. Platz zu springen.

Stehen dann am kommenden Wochenende alle Teams für die nächste Saison fest?

Am kommenden Wochenende werden zwei Aufsteiger und zwei Absteiger feststehen. Doch um einen weiteren Platz wird dann noch gespielt. Das nennt sich Relegation: Der Verein auf dem drittletzten Tabellenplatz der ersten Liga tritt gegen den Verein auf dem dritten Platz der zweiten Liga an. Während noch vier Bundesligisten für die Relegation infrage kommen, steht mit Fortuna Düsseldorf der Teilnehmer der 2. Bundesliga schon fest. Zweimal spielen die Teams gegeneinander. Wer gewinnt, ist in der nächsten Saison in der ersten Liga.