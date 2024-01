Die Karten-Sünder der Herbstsaison

In der abgelaufenen Herbstsaison sammelten die Profis der zwölf Bundesligisten einiges an Karten an. Doch welches Team hat in den ersten 17 Runden des Grunddurchgangs die meisten erhalten? Der kicker hat sich die Statistik angesehen und die Teams nach Anzahl der erhaltenen Karten geordnet. GEPA pictures, Red Bull Salzburg