Die höchsten Siege in der Bundesliga-Geschichte

10. Wr. Sport-Club - SK Sturm 8:1 (1986/87)

Der Sport-Club hat nicht nur Juventus deklassiert, auch Sturm kam in den 1980ern in Dornbach unter die Räder. Hans Krankl traf fünfmal. Im Tor der Grazer stand der junge Otto Konrad, der nie wieder so oft hinter sich greifen musste. GEPA pictures