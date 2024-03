Die größten Fan-Fails auf der Snickers®-Skala

Der Countdown bis zur Fußball-EM läuft, in wenigen Wochen geht es los! Davor nehmen die beiden Fußballstars Luka Modric und Bukayo Saka gemeinsam mit Snickers Eigentore der Fans - also alltägliche Missgeschicke - humorvoll unter die Lupe und bewerten sie auf einer Skala von 1-10.

"Eigentor!": Luka Modric und Bukayo Saka bewerten Fan-Missgeschicke

Vor dem anstehenden Fußballgroßereignis startet der Süßwarenhersteller Mars Wrigley mit der Marke Snickers® europaweit die Kampagne "Eigentor!" mit dem kroatischen Mittelfeldregisseur Luka Modric und dem englischen Flügelflitzer Bukayo Saka. Die beiden Fußballstars bewerten humorvoll die Missgeschicke von Fußballfans auf der Snickers®-Skala von eins bis zehn. Von schlechten Timings für den Halbzeit-Snack bis hin zum digitalen Fauxpas im Stadion - wer wissen will, welches Eigentor bei den beiden Spielern eine glatte 10 bekommt und welche Missgeschicke die beiden bereits selbst erlebt haben, sollte den humorvollen Videoclip der beiden Fußballer nicht verpassen.

Neuer Snickers®-Spot will Fans ermutigen, über die eigenen Fehler zu lachen

Mit dem neuen Spot will Snickers® die Fans ermutigen, über ihre eigenen Fehler zu lachen und eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ergänzt wird die Kampagne um einen humorvollen TV- und digitalen Video-Spot, bei dem Modric und Saka zwei Mitarbeiter eines Friseursalons spielen. Ein Kunde ist so vertieft in die Live-Übertragung eines Fußballspiels seiner Mannschaft, dass er jubelnd aufspringt, als das entscheidende Tor fällt. Das Ergebnis: Der Barber schneidet ihm versehentlich ein markantes Muster in die Haarmähne. Während Saka den Kunden schmunzelnd auf sein "Eigentor" hinweist, reicht Modric ihm zum Trost einen Snickers-Riegel. Der Kampagnen-Slogan: Eigentor! Manchmal brauchst du einfach ein Snickers®. Neben dem TV- und Online-Spot wird die Kampagne außerdem auf Social Media sowie auf Plakaten in einigen der Top Spielstätten präsent sein.

Modric und Saka über die Zusammenarbeit mit Snickers

Mit Modric und Saka hat Snickers zwei wahre Fußballgrößen an Bord der Kampagne zum anstehenden Fußballgroßereignis. Doch wie blicken die beiden Stars auf die Zusammenarbeit mit der beliebten Riegel-Marke zurück? Modric erzählt: "Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit Snickers zusammenzuarbeiten. Missgeschicke passieren und meist braucht es nur etwas Unterstützung, um wieder ins Spiel zu kommen." Saka fügt hinzu: "Fußball wäre nichts ohne unsere Fans, aber wer sich während eines Spiels die Haare schneiden lässt, verdient auf unserer Skala eine volle zehn. Es hat mir große Freude gemacht, an der Seite von Luka zu spielen."

Chance auf persönliches Treffen mit den Fußballstars

Als zentrales Kampagnenelement dient ein großes Gewinnspiel, bei dem Fans am POS wie auch online zwischen Ende April und Mitte Juli teilnehmen können, um ein persönliches Treffen mit Modric und Saka zu gewinnen und in einer in einer 20-minütigen EA SPORTS FC™24 -Live-Gaming-Session gegen die beiden Fußballstars anzutreten. Mehr dazu findet ihr auf der Snickers Website.

Außerdem warten kurz bevor das große Fußballevent startet weitere attraktive Gewinnspiele mit ausgewählten Medienpartnern, unter anderem signierte Trikots der Fußballer und hochwertige Playstations. Behaltet dazu die Social-Media-Kanäle bekannter Fußball-Medien wie kicker im Blick.