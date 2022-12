Die Gelb-Flut von Katar reiht sich noch vor der "Schlacht von Nürnberg" ein

Die Niederlande und Argentinien haben sich am Freitag ein hochspannendes und dramatisches Viertelfinale geliefert - "Sammelwut" in Sachen Karten inklusive. Noch nie zuvor hat ein WM-Spiel so viele Gelbe gesehen.

Der spanische FIFA-Referee Antonio Mateu Lahoz zückte im WM-Viertelfinale 17-mal Gelb. IMAGO/Bildbyran