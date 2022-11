Die Elf der Champions-League-Vorrunde - mit vier Bundesliga-Profis, aber ohne Haaland

Die Gruppenphase der Champions League 2022/23 ist vorbei. Der kicker hat eine Elf der Vorrunde zusammengestellt, in der auch zwei Bundesligisten vertreten sind.

Knapp nicht in die Auswahl geschafft haben es klangvolle Namen wie Erling Haaland, der zwar in dreieinhalb Spielen fünf Tore erzielte, aber nicht besonders viele Minuten in der Königsklasse sammelte.

Neben dem ManCity-Stürmer erhielten zudem noch Mo Salah (FC Liverpool), Matthijs de Ligt, Jamal Musiala (beide Bayern München), Mehdi Taremi (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City), Fede Valverde (Real Madrid), Josko Gvardiol (RB Leipzig) und Torwart Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) einen ehrenvollen Platz auf der Bank.