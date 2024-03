Die Dauerbrenner im Grunddurchgang

Manuel Pfeifer (22 Spiele - 1.961 Minuten)

Hartberg-Abwehrspieler Manuel Pfeifer zählte mit 22 Partien und 1.961 Minuten ebenfalls zu den Dauerbrennern in der Liga. Zweimal musste er verfrüht raus - beim 4:0-Sieg gegen Lustenau am 12. Spieltag und bei der 0:1-Niederlage gegen die WSG Tirol am 21. Spieltag. GEPA pictures