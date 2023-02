Die Adduktoren: Diaby droht länger auszufallen

Bayer 04 hat nicht nur das Hinspiel in den K.-o.-Runden-Play-Offs der Europa League verloren, sondern muss auch um seinen Angreifer Moussa Diaby bangen.

Der Franzose Moussa Diaby erlitt bei der 2:3-Niederlage gegen die AS Monaco eine Muskelverletzung und rechnet mit einer längeren Pause.

Es passierte kurz nach der Halbzeit. Acht Minuten nachdem er mit einer Klasseaktion den 1:1-Ausgeich erzielt hatte, saß Moussa Diaby in der Hälfte der Monegassen regungslos am Boden. Eine Adduktorenverletzung bedeutete das Aus für den schnellen Stürmer, der Bayers zwischenzeitliche Aufholjagd erfolgreich mitgestaltet hatte.

"Ich habe Schmerzen in den Adduktoren. Ich hatte schon am Dienstag im Training etwas gespürt", sagte der 23-Jährige nach der Partie, der offenbar mit einer längeren Pause rechnet. Der Nationalspieler droht zumindest, aber nicht nur am Sonntag im Bundesligaspiel gegen Mainz 05 auszufallen.

Aufschluss über die Schwere der Verletzung soll am Freitag eine MRT-Untersuchung geben. "Natürlich mache ich mir Sorgen um Moussa", erklärte Trainer Xabi Alonso, "wie schwer die Verletzung ist, müssen wir abwarten." Diaby selbst zeigte sich bereits ohne das Ergebnis skeptisch, glaubt, dass es sich um eine ernsthafte Muskelverletzung handeln könnte.

Für Bayer 04 wäre der Ausfall des Linksfußes ein herber Schlag, ist Moussa Diaby doch der in dieser Saison treffsicherste Schütze. Sollte der Angreifer, der in 28 Pflichtspieleinsätzen zehn Treffer erzielte und fünf vorbereitete, länger fehlen, wäre dies für Bayers ohnehin nicht mit vielen funktionierenden Automatismen versehenes Offensivspiel ein brutales Handicap. Überzeugte der Werksklub im Spiel nach vorne doch zumeist aufgrund der individuellen Klasse seiner Akteure und nicht wegen einer funktionierenden Spielidee.