Di Salvo nominiert Fischer, Mbom und Bisseck nach

Die Personalsorgen bei der deutschen U 21 vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland nehmen zu, Trainer Antonio Di Salvo hat am Donnerstag entsprechend reagiert.

Am Mittwoch konnte Di Salvo vor der Partie gegen die Letten am Freitag (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) in Aachen nur mit 14 gesunden Feldspielern trainieren, das Personal wurde am Donnerstag noch einmal dezimiert. Jordan Beyer von Borussia Mönchengladbach und Kevin Schade vom SC Freiburg fallen nun auch kurzfristig aus. Beyer wird der U 21 krankheitsbedingt fehlen, Schade muss aufgrund einer Verletzung passen.

Di Salvo hat für das Duo mit der Nachnominierung eines Trios reagiert. So rücken Jean-Manuel Mbom von Werder Bremen, Kilian Fischer vom 1. FC Nürnberg und Yann Aurel Bisseck vom dänischen Erstligisten Aarhus GF nach. Während die U 21 für die beiden Abwehrspieler Fischer und Bisseck Neuland darstellt, kennt Mbom schon die Abläufe. Der Mittelfeldspieler kam bislang fünfmal zum Einsatz.

Sein letzter Auftritt war allerdings kein rühmlicher. Nach 19 Minuten war für den 22-Jährigen in der EM-Qualifikation gegen Polen Schluss, aufgrund einer Notbremse sah Mbom die Rote Karte. Da stand es allerdings schon 3:0 für die Polen, die letztlich 4:0 gewannen und so das Rennen in der Gruppe B wieder spannend machten.

nik

