DHB kündigt Entscheidung für Kromer-Nachfolge an

Der DHB will nach dem Verkündung, dass der Vertrag mit Sportvorstand Axel Kromer im Sommer ausläuft, schnell einen Nachfolger präsentieren. Dabei wird es bereits zeitnah Gespräch geben.

Der DHB hat in einer Mitteilung erklärt, dass sich das Präsidium "am 26. Mai bei einer außerordentlichen Sitzung in Hamburg mit einer Neubesetzung der Vorstandsposition Sport" beschäftigen wird.

Dabei plant der Verband, potentielle Kandidaten zu "Präsenzgesprächen" einzuladen.

DHB-Präsident mit Appell

"Wir haben nun einen klaren zeitlichen Entscheidungsrahmen für die Neubesetzung der Vorstandsposition Sport gesetzt und freuen uns auf die Gespräche", sagt Andreas Michelmann in der Mitteilung.

Dabei richtet der DHB-Präsident auch einen Appell an alle Beteiligten. "Ich habe natürlich Verständnis, dass die Situation viele Funktionsträger in anderen Organisationen auch emotional beschäftigt, aber gerade im Interesse des Sports und damit der am Final4 teilnehmenden Vereine bitte ich um den Verzicht auf das Führen einer öffentlichen sportpolitischen Diskussion in unseren Reihen", schildert er.

Seiner Meinung schaden "überflüssige Spekulationen mit Namen möglicher Kandidaten" dem Sport. Stattdessen will er "den Spielern die verdiente Bühne überlassen".

Mit Henning Fritz hat sich jüngst ein Weltmeister ins Gespräch gebracht. Gegenüber handball-world erklärte er, dass er sich ein Engagement gut vorstellen kann. "Man muss jetzt aber abwarten, inwieweit es zu Gesprächen kommt und Interesse besteht. Grundsätzlich kann ich mir das aber gut vorstellen", ergänzte er.