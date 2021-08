DHB-Frauen: In der WM-Gruppenphase nur gegen europäische Teams

Für die deutschen Handball-Frauen steht Ende des Jahres die WM in Spanien (2. bis 19. Dezember) auf dem Programm. Am Donnerstag bekam das DHB-Team drei europäische Teams für die Gruppenphase zugelost.

Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener misst sich in der Vorrunde bei der ersten Frauen-WM mit 32 Mannschaften in der Gruppe E mit Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Eine lösbare Aufgabe für die DHB-Frauen. Die drei besten Teams aus jeder der acht Vierer-Gruppen ziehen in die Hauptrunde ein.



Die DHB-Auswahl, für die in der WM-Geschichte der Titelgewinn von 1993 in Norwegen zu Buche steht, hatte sich im vergangenen Frühjahr in den Play-offs gegen Portugal für die Teilnahme an der WM-Endrunde qualifiziert. Bei der zurückliegenden WM 2019 in Japan war die deutsche Mannschaft Achter geworden. Bei den Olympischen Spielen in Tokio fehlte das Groener-Team.

Spielorte bei der Premiere einer WM in Spanien sind Castellon, Granollers, Lliria und Torrevieja. Als Finalschauplatz war ursprünglich Barcelona vorgesehen gewesen, doch wegen der Corona-Pandemie wurde die katalanische Metropole durch Granollers ersetzt.

Erst 22 von 32 Teams stehen fest

Von den 32 teilnehmenden Mannschaften stehen bislang erst 22 Teams fest. Wegen der Corona-Pandemie konnten nicht alle Qualifikationsspiele bis zur Auslosung ausgetragen werden. Die zehn noch zu vergebenden Plätze sollen bis zum Herbst ausgespielt werden.