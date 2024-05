DFB-Trainingslager zunächst ohne Neuer

Am Sonntag hat die deutsche Nationalmannschaft die unmittelbare Vorbereitung auf die Heim-EM aufgenommen. Beim Bezug des Trainingslagers im Weimarer Land fehlte allerdings Manuel Neuer.

Am Sonntag war es soweit: Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Stab erwarteten die Nationalspieler in einem noblen Spa&Golf-Resort unweit von Blankenhain in Thüringen. Dort wird Nagelsmann die DFB-Auswahl bis zum 31. Mai auf die EURO 2024 vom 14. Juni bis 14. Juli im eigenen Land vorbereiten.

Zunächst verzichten muss Nagelsmann aber auf Manuel Neuer. Der Bayern-Keeper, der vom Bundestrainer zur Nummer eins für die Heim-EM auserkoren worden war, konnte am Sonntag wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht anreisen. Dies teilte der DFB am Sonntag mit. Ein weiterer Rückschlag für Neuer auf dem Weg zu seinem erhofften Comeback im deutschen Tor nach eineinhalb Jahren. Letztmals stand Neuer beim letzten Gruppenspiel der WM 2022 am 1. Dezember 2022 im Tor der DFB-Elf.

Anschließend wurde der mittlerweile 38-Jährige von einer komplizierten Fußverletzung, die er sich im Anschluss an die WM zugezogen hatte, ausgebremst. Ursprünglich sollte er in den Länderspielen im März in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) wieder zurückkehren. Wegen eines Muskelfaserrisses musste sein Comeback aber verschoben werden, dieses ist nun für den 3. Juni (20.45 Uhr) in Nürnberg gegen die Ukraine anvisiert. Wann Neuer zur Nationalmannschaft stoßen wird, teilte der DFB nicht mit.

Fehlen anderer Spieler stand bereits fest

Während Neuer kurzfristig absagen musste, stand das Fehlen anderer EM-Starter bereits fest. Für die Nationalspieler von Doublesieger Bayer Leverkusen stehen am Sonntag noch die Festivitäten nach dem Pokalsieg an. Mit Jonathan Tah, Florian Wirtz und Robert Andrich wird wohl erst ab Mittwoch gerechnet.

Auch der Kapitän ist noch nicht mit an Bord. Ilkay Gündogan ist ebenso wie Keeper Marc-André ter Stegen am Sonntagabend noch für den FC Barcelona im Einsatz, die Katalanen bestreiten ab 21 Uhr ihr abschließendes Ligaspiel beim FC Sevilla. Auch das Duo wird wohl erst Mitte der Woche in Thüringen eintreffen.

Noch länger fehlen werden die Akteure der beiden Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund und Real Madrid, die sich am kommenden Samstag (21 Uhr) in Wembley um die Krone im europäischen Klub-Fußball duellieren. Toni Kroos und Antonio Rüdiger (beide Real) sowie die BVB-Akteure Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck werden wohl auch noch im Test gegen die Ukraine fehlen.

Nach dem Trainingslager im Weimarer Land wird die deutsche Nationalmannschaft ihr EM-Quartier im mittelfränkischen Herzogenaurach beziehen. Drei Tage vor dem Auftakt findet am 7. Juni (20.45 Uhr) die EM-Generalprobe in Mönchengladbach gegen Griechenland statt. Als Gastgeber wird Deutschland dann am 14. Juni (21 Uhr) das EM-Eröffnungsspiel in München gegen Schottland bestreiten. Weitere Gegner in der Gruppe A sind am 19. Juni (18 Uhr) in Stuttgart Ungarn sowie zum Abschluss am 23. Juni (21 Uhr) in Frankfurt die Schweiz.