DFB terminiert: Eintracht gegen Bayern am 9. März und frei empfangbar

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 15 bis 17 bei den Frauen zeitgenau angesetzt. Bekannt ist nun auch, wann die Topspiele Frankfurt-Bayern und Wolfsburg-Bayern ausgetragen werden.

Szene aus dem Hinspiel in München: Sarah Zadrazil versucht ihren Gegnerinnen zu enteilen. FC Bayern via Getty Images

Es geht um die Spieltage 15 bis 17 in der Frauen-Bundesliga - und damit um den Zeitraum vom 8. bis zum 25. März.

Eröffnet wird der 15. Spieltag am Freitag, 8. März (18.30 Uhr), mit dem Revierduell SGS Essen gegen den MSV Duisburg, gekrönt wird er jedoch vom Spitzenspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Meister FC Bayern am Samstag ab 13 Uhr. Frei empfangbar im HR und im Sportschau-Stream zu sehen, zudem natürlich bei MagentaSport und auf DAZN.

zum Thema Die aktuelle Tabelle der Frauen-Bundesliga

Tags darauf ab 14 Uhr steigt dann die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen im Rhein-Energie-Stadion. Aktuell sind bereits über 10.000 Tickets verkauft worden. Abgerundet wird der Spieltag am Montag, 11. März (19.30 Uhr, live bei Sport1, MagentaSport und DAZN), mit der Partie VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig.

Leverkusen empfängt Köln zum Rheinderby

Die Wölfinnen sind zum Auftakt des 16. Spieltags am Freitag, 15. März (18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN), bei der TSG Hoffenheim zu Gast. Einen Tag später spielt Bayern gegen Leipzig. Am Montag kommt es zum Abschluss des Spieltags zum Rheinderby zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln (19.30 Uhr, live bei Sport1, MagentaSport und DAZN).

Wolfsburg gegen Bayern live in der ARD

Spieltag 17 beginnt am Freitag, 22. März (18.30 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) mit dem badischen Duell zwischen dem SC Freiburg und Hoffenheim. Höhepunkt des Spieltags ist das Spitzenspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Meister Bayern am Samstag ab 17.45 Uhr. Das Topspiel wird live in der ARD übertragen, zudem übertragen MagentaSport und DAZN. Austragungsort ist die Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Zum Abschluss dieses Spieltags trifft die Eintracht im Montagsspiel (25. März, 19.30 Uhr, live bei Sport1, MagentaSport und DAZN) schließlich auf den SV Werder.