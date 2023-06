DFB-Team fällt in der Weltrangliste auch hinter Mexiko zurück

Die schwachen Leistungen der deutschen Nationalmannschaft spiegeln sich auch in der am Donnerstag veröffentlichten, neuen FIFA-Weltrangliste wider.

Die vergangene Länderspielperiode war eine zum Vergessen für die deutsche Nationalmannschaft. Dem 3:3 gegen die Ukraine in Bremen folgten Niederlagen in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) auf Schalke. Anschließend entbrannten auch Diskussionen um Hansi Flick und den Zustand der DFB-Elf ein Jahr vor Start der Heim-Europameisterschaft.

Auch in der am Donnerstag veröffentlichten FIFA-Weltrangliste spiegelt sich die bedenkliche Verfassung von Joshua Kimmich & Co. wider. Der Weltmeister von 2014 verlor einen Rang und ist damit nur noch auf Platz 15 gelistet. Am DFB-Team zogen die Mexikaner - nun mit knapp drei Punkten Vorsprung - vorbei, die mit fünf Partien die meisten seit der letzten Zählung absolvierten.

Für die Spitze der Weltrangliste, an der unverändert Argentinien steht, fehlen Deutschland aktuell über 207 Punkte. Flicks Team, das aus fünf Länderspielen im Kalenderjahr 2023 nur einen einzigen Sieg holte, verlor im Vergleich zur letzten Weltrangliste über elf Zähler - lediglich der WM-Vierte Marokko und die Schweden mussten noch deutlichere Einbußen hinnehmen.

Einen historischen Tiefpunkt stellt Rang 15 allerdings nicht dar. Vor der WM 2006 belegte der viermalige Weltmeister lediglich Platz 22. Aktuell liegen Teams wie die USA (11.), die Schweiz (12.) und Marokko (13.) vor Deutschland.

In der Top 10, die Argentinien vor Frankreich und Brasilien anführt, hat sich kaum etwas getan. Lediglich zwei Wechsel gibt es: England hat sich an Belgien vorbei auf Rang vier geschoben, Kroatien überholt die Niederlande und ist nun Sechster. Den nach Punkten größten Sprung machte Armenien (+28,5 Punkte), den nach Plätzen Kasachstan (+8, jetzt 104.). Großer Verlierer ist Wales - nach Punkten (-32,9) und Plätzen (-9, jetzt 35.).