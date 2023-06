DFB-Sportdirektor Völler: "Das ist nicht wie beim Eiskunstlauf"

Die A-Nationalmannschaft in der Krise, die U 21 vor dem EM-Aus: DFB-Sportdirektor Rudi Völler nennt Gründe und Parallelen. Er stärkt Bundestrainer Hansi Flick, erklärt dessen Experimente für beendet - und stellt weiterhin eine "gute" Heim-EM in Aussicht.

Von der U-21-Europameisterschaft aus Batumi (Georgien) berichten Tim Lüddecke und Thomas Hiete

Am Samstagabend war er im Mannschaftsquartier des DFB in Batumi eingetroffen, am Sonntagabend hatte Rudi Völler die deutsche 1:2-Niederlage im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Tschechien von der Tribüne der Adjarabed Arena aus verfolgt. Tags darauf bezog der DFB-Sportdirektor dann ausführlich Stellung zu seinen Eindrücken der letzten Stunden, Tage und Wochen. Der 63-Jährige sprach über …

Komentar zur U 21 Mehr ist weniger

… seinen Besuch bei der U 21: Ich habe ja gehofft, dass ich nach der Juni-Abstellungsperiode des A-Teams jetzt hierherkomme und mal mit einer deutschen Nationalmannschaft einen Sieg einfahre. Das ist mir bis jetzt nicht geglückt - doch für Mittwoch haben wir noch einen Tick Hoffnung. Das Ergebnis war natürlich sehr enttäuschend, ähnlich wie im ersten Spiel warst du die bessere Mannschaft, hattest mehr Ballbesitz, mehr Torchancen - aber im Fußball muss der Ball trotzdem über die Linie. Das ist fast ein Spiegelbild zur A-Nationalmannschaft: Diese drei, vier, fünf Prozent fehlen - der Tick Entschlossenheit und Wille. Um den Zweikampf hinten top zu verteidigen und diesen vorne zu gewinnen. Die Situation ist jetzt leider so, wie sie ist: Es wird schwer, noch weiterzukommen. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand.

"Dieses Aufopferungsvolle" als Unterschied bei der WM

… die fehlenden Prozentpunkte: Egal, ob Qualität oder Mentalität - das ist ja alles ein Paket. Diese letzte Konsequenz, den Ball mit aller Macht zu bekommen und den Gegenspieler zu bedrängen, geht mir aktuell etwas ab. Hier bei der U 21 haben wir noch junge Spieler, da passieren immer Fehler, das ist ganz normal und daraus muss man lernen. Bei der A-Mannschaft hat es mich hingegen mehr gestört. Schon bei der WM hat man gesehen: Dieses Aufopferungsvolle war der Unterschied zu einigen anderen Mannschaften.

… einen Zusammenhang der Ergebnisse von A-Team und U 21: Das ist sicherlich kein Zufall. Und immer nur zu sagen, wir hatten ja mehr Ballbesitz und Chancen - das ist nicht nur Pech, sondern ein Manko und eine Mentalitätsfrage. Diese Dinge müssen wir wieder hinbekommen, schon im Jugendbereich und von klein auf. Das heißt nicht, dass wir nicht innovativ sein wollen, aber wichtig ist die Basis: Das Eins-gegen-eins-Verhalten, hinten wie vorne. Das clevere Verhalten im Zweikampf hat uns in Deutschland immer ausgezeichnet. Und da ist aktuell sicherlich Luft nach oben.

Völler über Flick: "Ich bin ja kein Träumer"

... Bundestrainer Hansi Flick: Hansi Flick ist in der Lage - das hat er bei den Bayern schon bewiesen - aus jedem Spieler alles herausholen zu können. Er hat in den letzten Spielen etwas probiert und das hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Aber das ist ein Jahr vor der EM ja das gute Recht eines Trainers; man muss da noch keine Stammformation haben. Wenn nach der WM ein neuer Trainer gekommen wäre und hätte es genauso gemacht, wäre das ganz normal gewesen. Es ist meine Hauptaufgabe, Hansi Flick zu unterstützen, ihm Rückendeckung zu geben, das ist für mich wichtig und das tue ich mit Überzeugung. Aber ich bin ja kein Träumer und schon lange dabei: Dass du nach diesen drei Spielen als Bundestrainer extrem in die Kritik gerätst, damit muss er leben. Hansi weiß, wir müssen liefern - und er wird liefern können.

... den Anspruch des DFB: Wir müssen natürlich die Spiele gewinnen. Die nackten Zahlen sind so, wie sie sind: Bei den letzten Turnieren sind wir relativ früh ausgeschieden mit der A-Mannschaft. Auch bei der U 21 wird es jetzt schwierig. Gegen diese Fakten kann man schwer gegenargumentieren. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt kampflos aufgeben, nicht hier und auch nicht bei der A-Mannschaft. Die Trainerteams müssen daran arbeiten. Wir dürfen nicht mehr so viele Fehler im Zweikampfverhalten machen - und das hat nichts mit Dreier- oder Viererkette zu tun - wir müssen uns in diesen Duellen durchsetzen. Auch wenn sich das einfacher anhört als es ist.

Völlers Verweis auf Guardiola

... Sorgen vor der Heim-EM: Auch Hansi Flick weiß, dass wir in den nächsten Länderspielen im September gefordert sind. Die Art und Weise des Auftretens muss dann wieder eine andere sein. Die Zeit der Experimente ist jetzt vorbei - die Formation und der Kader muss zu sehen sein. Aber ich finde immer noch, dass wir die Möglichkeit haben, eine gute EM zu spielen. Ob es dann für das Halbfinale oder den Titel reicht, werden wir sehen. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.

... die Position des Mittelstürmers: Das wird sich im Fußball nicht ändern, egal ob in früheren oder den modernen Zeiten: Du brauchst natürlich einen Zielspieler, der vorne die Bälle über die Linie drückt oder köpft. Das hat ja auch einer der erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre mittlerweile eingesehen: Pep Guardiola. Bei allem Tiki-Taka braucht er auch einen wie Erling Haaland, der die Bälle reinmacht. Eine gute Spieleröffnung von hinten und viel Ballbesitz reichen nicht - das ist nicht wie beim Eiskunstlauf, beim Fußball gibt es keine Kür. Am Ende musst du die Spiele auch gewinnen. Und das geht natürlich nur mit solchen Spielertypen, die man wieder ausbilden muss.

Deutsches A-Team: "Unser Spielermaterial ist gut genug"

... den aktuellen Kader beim A-Team: Ich will gar nicht zu schwarzmalen und man muss auch nicht jammern, dass man nicht so viele Mittelstürmer und Außenverteidiger hat. Unser Spielermaterial ist gut genug, wir haben wunderbare Kreativspieler in Deutschland, ob ältere oder im jungen Bereich: Musiala, mit Wirtz, mit Havertz, mit Brandt, auch Leroy Sané oder Gnabry. Aber man muss daraus eine Mannschaft formen und das geht auf diesem Niveau nur mit dieser Leidenschaft, die zuletzt gefehlt hat. Das wollen wir in diesem Jahr wieder hinkriegen.

... die rassistischen Anfeindungen: Die Verantwortlichen hier bei der U 21 haben die Vorfälle schon in der Nacht wunderbar aufgearbeitet. Klar ist: Das darf keinen Platz haben, die Anonymität in den sozialen Medien ist das Allerletzte. Aber auch da war es richtig, schnell zu versuchen, wieder zur Tagesordnung überzugehen. Ich glaube, dass die Spieler wieder in der Spur sind.