Die beiden Termine für die DFB-Pokal-Halbfinalpaarungen stehen fest. Genauso wie die übertragenden Sender.

Der Deutsche Fußball-Bund hat am Freitagvormittag das DFB-Pokal-Halbfinale zeitgenau angesetzt. Demnach eröffnen der SC Freiburg und RB Leipzig die Runde am Dienstag, den 2. Mai, um 20.45 Uhr im Europa-Park-Stadion. Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt treffen am Mittwoch, den 3. Mai, um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena aufeinander.

Beide Partien werden live im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF zeigt Freiburg gegen Leipzig, Stuttgart gegen Frankfurt läuft im "Ersten". Zudem wird Pay-TV-Sender "Sky" beide Halbfinalbegegnungen live übertragen.

Im Breisgau kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig, das sich 2022 mit 4:2 im Elfmeterschießen behauptet hatte. Anfang Mai bietet sich den Freiburgern die Chance zur Revanche.

Das zweite Semifinale bestreiten der VfB - Titelgewinner 1954, 1958 und 1997 - und Frankfurt. Die Eintracht hat in dieser Saison schon gezeigt, dass sie in Stuttgart gewinnen kann: Das Bundesliga-Hinrundenspiel endete 3:1 für die SGE.

Das Finale steigt am 3. Juni im Berliner Olympiastadion.