DFB-Pokal-Finale der Frauen: Ort, Datum, Übertragung

Die dominierenden Mannschaften der letzten Jahre im deutschen Frauenfußball treffen im Finale des DFB-Pokals aufeinander. Alle Infos zum Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg im Überblick.

Während in der Bundesliga der FCB kurz vor der zweiten Meisterschaft in Folge steht, konnten die Münchnerinnen im DFB-Pokal in der jüngeren Vergangenheit keinen Stich gegen die Wölfinnen setzen. Der VfL kann zum zehnten Mal in Serie den Pokal gewinnen.

Nur eins der insgesamt zehn Pokalspiele konnte Bayern gegen den VfL gewinnen, der Sieg ist auf das Jahr 2005 datiert. Das bislang einzige Endspiel zwischen den Top-Teams entschied der VfL in der Saison 2017/18 im Elfmeterschießen mit 3:2 für sich. In der Bundesliga behielt der FC Bayern in dieser Saison mit einem 2:1-Heimsieg und einem 4:0 in Wolfsburg allerdings die Oberhand.

Wann und wo findet das DFB-Pokal-Finale der Frauen statt?

Am Donnerstag, den 9. Mai, steigt das DFB-Pokal-Finale der Frauen zwischen dem FC Bayern und Wolfsburg. Wie schon in den vergangenen Jahren findet das Endspiel im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt. Der Anpfiff erfolgt um 16 Uhr.

Wer überträgt das DFB-Pokal-Finale der Frauen live?

Das Finale wird vom ZDF - sowohl im Free-TV als auch in der Mediathek - übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt mit der Berichterstattung um 15.40 Uhr, ab dem Anpfiff um 16 Uhr wird die Partie von Claudia Neumann kommentiert. Alternativ kann das Spiel auch bei Sky gesehen werden. Der Pay-TV-Anbieter beginnt bereits um 15.15 Uhr mit den Vorberichten.

Wer ist der DFB-Pokal-Rekordsieger?

Mit dem zehnten Titel bei elf Finalteilnahmen ließ der VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison den 1. FFC Frankfurt hinter sich und setzt sich als alleiniger Rekordsieger an die Spitze. Die Frauen des FC Bayern, die viermal im Endspiel standen, konnten bislang einmal den DFB-Pokal gewinnen.