DFB-Pokal: Final-Neuauflage in Freiburg - Frankfurt muss zum VfB

Die Vorjahresfinalisten SC Freiburg und RB Leipzig treffen sich in dieser Saison bereits im Halbfinale. IMAGO/Revierfoto

Die Halbfinal-Paarungen im DFB-Pokal sind ausgelost - und es kommt schon in der Vorschlussrunde zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig, das sich 2022 mit 4:2 im Elfmeterschießen behauptet hatte. Nun bietet sich den Breisgauern, die unter der Woche den FC Bayern in München (2:1) überraschend ausgeschaltet hatten, die Chance zur Revanche.

Auf dem Papier dürften aber die Sachsen der Favorit auf den Titel sein - und Klub-Repräsentant Perry Bräutigam nimmt "die Favoritenrolle gerne an. "Wir sind Titelverteidiger und müssen den Pokal ein paar Tage vorher schon nach Berlin bringen. Umso schöner wäre es, wenn die Mannschaft dann nachkommt und im fünften Jahr das vierte Pokalfinale spielt und die Möglichkeit bekommt, den Titel zu verteidigen."

Dass RB auswärts ran muss, gefiel dem 60-Jährigen dann doch nicht, aber "man muss es nehmen, wie es ist." Er habe zwar großen Respekt vor Christian Streich und der Leistung des SC, allerdings könne genau das den Leipzigern auch als Vorbild dienen. "Die Freiburger haben gegen Bayern in München gewonnen, warum sollen wir Freiburg nicht in Freiburg schlagen?"

Das zweite Semifinale bestreiten der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. "Es ist der vermeintlich leichteste Gegner, den wir kriegen konnten, insofern bin ich zufrieden", sagte Uli Stein (276 Spiele für die SGE von 1987 bis 1994), der bei der Auslosung in der "Sportschau" anwesend war. Der 68-Jährige betonte aber auch, dass ihm ein Heimspiel lieber gewesen wäre.

Hitzlsperger widerspricht Stein

Der Ex-Stuttgarter Thomas Hitzlsperger (172 Spiele und 30 Tore für den VfB), der als DFB-Ziehungsleiter zugegen war, widersprach: "Heimspiel, Halbfinale, DFB-Pokal, da brennt die Hütte - die werden alles reinwerfen, das ist die große Chance schlechthin. Das ist kein leichtes Los."

Auch hat bei den Schwaben seit Amtsantritt von Neu-Trainer Sebastian Hoeneß ein Aufwärtstrend eingesetzt. Auf den mühsamen 1:0-Pokalerfolg in Nürnberg folgte am Sonntag nun ein 3:2 im Kellerkracher in Bochum - es war der erste Auswärtssieg der Stuttgarter nach 485 Tagen.

Die Halbfinals finden am am 2./3. Mai statt, die genauen Ansetzungen der Paarungen sind noch nicht bekannt. Das Endspiel geht am 3. Juni im Berliner Olympiastadion über die Bühne.