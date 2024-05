DFB-Gruppengegner Australien ohne Kerr bei Olympia

Nun ist es offiziell: Australiens Fußballerinnen müssen bei den Olympischen Spielen ohne ihre verletzte Star-Stürmerin Sam Kerr auskommen.

Sam Kerr hatte in ihrer Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, verpasste im Juli unter anderem die ersten Spiele der Weltmeisterschaft im eigenen Land - damals allerdings noch wegen einer Wadenverletzung.

Vor fünf Monaten erlitt die Stürmerin des FC Chelsea dann eine Kreuzbandverletzung und kam in diesem Kalenderjahr entsprechend noch nicht zum Einsatz. Wie der australische Verband am Dienstag im Rahmen der Nominierung für die nächsten Länderspiele des deutschen Olympia-Gruppengegners mitteilte, wird Kerr nicht rechtzeitig fit für das Turnier in Paris. Die Kapitänin der Matildas werde stattdessen ihr Rehabilitationsprogramm in ihrem Verein fortsetzen.

Wie Kerr fällt auch Mittelfeldspielerin Amy Sayer für die Olympischen Spiele aus.

Der WM-Vierte Australien ist bei den Sommerspielen (25. Juli bis 11. August) in der Gruppe B am 25. Juli in Marseille Auftaktgegner der DFB-Auswahl. Außerdem trifft das Team von Horst Hrubesch auf die USA (28. Juli) und Sambia (31. Juli).