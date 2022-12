DFB-Elf landet am frühen Freitagabend in Frankfurt

Die deutsche Nationalelf wird nach dem WM-Scheitern am Freitag um 14.30 Uhr Ortszeit (12.30 Uhr/MEZ) von Doha aus nach Frankfurt zurückfliegen.

Die DFB-Elf wird am Freitagabend in Frankfurt zurückerwartet. IMAGO/HMB-Media

Das teilte der DFB wenige Stunden nach dem Gruppen-K.o. in Katar mit. Die Ankunft in Deutschland wird am frühen Abend erwartet.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird vor dem Abflug noch zur Mannschaft sprechen und vor Medienvertretern ein Statement abgeben. Es wird damit gerechnet, dass sich der 61-Jährige auch zur Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff äußert.

Konkrete Personalentscheidungen zeichneten sich in der Nacht nach dem 4:2 gegen Costa Rica, das nicht zum Einzug ins Achtelfinale gereicht hatte, nicht ab.