Deutschlands Auftaktgegner Japan klammert sich ans Jahr 1973

Zum Auftakt der Frauen-Weltmeisterschaft trifft die deutsche Mannschaft am Donnerstagabend (18 Uhr) auf Japan. Ein Blick in die Statistik spricht klar für die DHB-Auswahl. Doch Vorsicht ist geboten.

Ein unbeschriebenes Blatt ist Japan mitnichten. Die Asiatinnen nehmen bereits zum 15. Mal in Folge an einer WM teil. Zur Endrunde kommen die Japanerinnen zudem mit ordentlich Rückenwind: Im September gelang dem Team schließlich etwas, von dem man seit Jahren geträumt hatte - in einem wichtigen Spiel den übermächtigen Erzrivalen Südkorea zu schlagen.

Im Finale der Asian Games im chinesischen Hangzhou setzte sich Japan sensationell - auch in seiner Deutlichkeit - mit 29:19 durch, nachdem man bei beiden Turnieren zuvor jeweils im Finale hauchdünn den Kürzeren gegen die Südkoreanerinnen gezogen hatte. Bei der Asienmeisterschaft 2022 hieß es 30:34 nach Verlängerung, im Finale der asiatischen Olympia-Qualifikation im August 2023 sogar nur 24:25.

Sasaki spielt beim BVB - Nur ein Trio hat mehr als 50 Länderspiele bestritten

Damit haben die Japanerinnen dem ersten WM-Gegner Deutschland auch ein erreichtes Ziel voraus: die sichere Teilnahme für eines der drei Olympia-Qualifikationsturniere. Bei den Heim-Spielen in Tokio war Japan Letzter geworden. Den einzigen Sieg vor über zwei Jahren gab es ausgerechnet gegen den letztjährigen EM-Dritten Montenegro.

In den letzten Jahren ging es aufwärts bei den Japanerinnen, die seit 1995 immer WM-Teilnehmer waren und jüngst auch Spanien in einem Test mit zwei Toren schlugen. Bei den vergangenen drei Endrunden schaffte es Japan jeweils unter die besten 16 Mannschaften - 2017 als 16., 2019 als Zehnter und 2021 als Elfter.

Drei Japanerinnen aus dem aktuellen WM-Kader spielen übrigens im Ausland - darunter mit Haruno Sasaki auch eine in der Bundesliga. Sie steht bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Ansonsten hat Nationalcoach Shigeo Kusumoto für seinen 35er-Kader ausschließlich Profis von japanischen Klubs berufen. Nur drei Spielerinnen im Aufgebot haben allerdings mehr als 50 Länderspiele bestritten.

Aus deutscher Sicht könnte die Bilanz gegen Japan kaum besser aussehen: 14-mal trafen beide Mannschaften bislang aufeinander, seit genau 50 Jahren hat Deutschland alle Duelle gewonnen - die letzte Niederlage gab es bei der WM 1973 in Jugoslawien mit einem 10:13.

Die letzten beiden Partien waren Freundschaftsspiele. Insgesamt spielten beide Teams sieben Mal bei Weltmeisterschaften gegeneinander, sechs Mal hieß der Sieger Deutschland.