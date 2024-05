Deutschland vor Duell in Schweden mit offener Rechnung

Gegen keinen Gegner hat die deutsche Männer-Nationalmannschaft häufiger gespielt als gegen Schweden - und in 113 Vergleichen gab es 45 Siege, 14 Remis und 54 Niederlagen für die DHB-Auswahl.

In den letzten sieben Partien gab es keinen deutschen Sieg, fünf Niederlagen stehen zwei Remis (darunter bei der Olympiaqualifikation 2021 in Berlin) gegenüber, der letzte Erfolg datiert aus der Olympia-Vorrunde 2016 in Rio.

Das letzte Duell resultiert noch aus diesem Jahr. Im Spiel um Platz drei bei der EHF EURO 2024 verlor Deutschland mit 31:34 und belegte Platz vier, während sich die Skandinavier das Edelmetall sicherten. Das nächste Wiedersehen findet auf olympischem Parkett statt: am 27. Juli um 19 Uhr bestreiten die beiden Mannschaften ihr erstes Vorrundenspiel in Paris.

Auch aufgrund dieser besonderen Konstellation zwischen den beiden Pflichtspielen spricht man beim Deutschen Handballbund von einer "Brücke" mit diesem Duell im schwedischen Växjö, das lediglich im Livestream vom ZDF übertragen wird.

Schweden hat Ambitionen im Gepäck, wenn es nach Olympia geht: Keine Mannschaft im internationalen Handball stand häufiger in Olympiafinals ohne je einen Titel gewonnen zu haben: Vier Mal (1992, 1996, 2000 und 2012) erreichte das Drei-Kronen-Männer-Team das Endspiel unter den fünf Ringen und reiste später mit Silber wieder ab. Zuletzt verlor man das Finale von London gegen Frankreich, zuvor unterlag man der GUS, Kroatien und Russland.

EM-Niederlage verhinderte direkte Olympiaqualifikation

Für Paris hat sich Schweden durch einen Sieg über Deutschland direkt qualifiziert: Weil die beiden EM-Finalisten Frankreich (als Gastgeber) und Dänemark (als Weltmeister) schon ihr Olympiaticket gebucht hatten, war klar, dass der direkte europäische Startplatz im Bronzefinale entschieden wurde - und da setzte sich Schweden gegen die deutsche Mannschaft durch, die dann in eigener Halle in Hannover das Qualifikationsturnier gewann.

Schweden qualifizierte sich somit zum zehnten Mal für Olympische Spiele, wurde in Tokio zuletzt Fünfter. Daneben ist das Team von Trainer Glenn Solberg aber Rekord-Europameister mit fünf Titeln (zuletzt 2022) und viermal Weltmeister (zuletzt 1999), 2021 standen sie im WM-Finale von Kairo, verloren dies aber gegen Dänemark, bei der Heim-WM 2023 erreichte man Rang vier.

Bilanz Deutschland gegen Schweden:

Spiele: 113

Siege: 45

Remis: 14

Niederlagen: 54

Tordifferenz: -57

Torverhältnis: 2347:2404