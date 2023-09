"Deutschland von Japan verdroschen" - "Japan stürzt Flick von der Klippe"

Das Debakel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan hat auch in der internationalen Presse ein breites Echo hervorgerufen. Die Pressestimmen im Überblick ...

Am Boden: Robin Gosens und die DFB-Auswahl. IMAGO/Sven Simon

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Katastrophe Deutschland. In Wolfsburg geschieht etwas Unglaubliches: Flicks Mannschaft muss eine verheerende 1:4-Niederlage gegen Japan einstecken. Der Trainerstuhl wackelt, das Schreckgespenst Nagelsmann macht Flick zu schaffen."

Tuttosport: "Eklatante Heimniederlage Deutschlands im Duell gegen Japan. Die seit Monaten anhaltende tiefe Krise der Nationalelf verschärft sich."

Corriere dello Sport: "Flick zahlt einen hohen Preis für eine Mannschaft, die kaum Tore schießt, keinen echten Stürmer hat und in der Abwehr zu viele Gegentore kassiert. Der Coach steht vor der Entlassung."

SPANIEN

Marca: "Deutschland in Verlegenheit, Flick in Gefahr. Flick zeigt sich erneut machtlos, die beste Version der Mannschaft wiederherzustellen. Seine jüngste Bilanz ist schrecklich."

AS: "Japan stößt Flick von der Klippe."

ENGLAND

BBC: "Der Druck auf Flick steigt."

Guardian: "Deutschland von Japan verdroschen, die Krise verschärft sich. Flicks Zukunft ist in ernster Gefahr."

FRANKREICH

L'Equipe: "Deutschland wird von Japan deklassiert und schlittert vor dem Duell mit den Blauen noch tiefer in die Krise. Das wird Hansi Flick, der nach einer Reihe katastrophaler Leistungen unter Druck steht, sicherlich nicht helfen."

ÖSTERREICH

Krone: "DFB-Elf schlittert gegen Japan ins nächste Debakel."

SCHWEIZ

Blick: "Japanische Ohrfeige für Flick und seine DFB-Männer."

NIEDERLANDE

Telegraaf: "Deutschland muss weiteren Rückschlag gegen Japan verkraften."